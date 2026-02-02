催出買氣 雙北傳統市場 轉型兩樣情

近年不少傳統市場改建、裝冷氣，環境升級，能否將舒適度化為穩定買氣，成為轉型考驗。有市場靠名攤加持，即便物價高仍買氣不墜，有老市場變新變美，但買氣不及周邊攤集區，呈現兩樣情。

台北南門市場二○二三年全新改建，是採買年貨熱區，老字號品牌雲集，電費、租金等經營成本反映在賣價，傳統熟食等售價不算親民，靠品牌化撐起消費力，加上交通條件出色，觀光客也愛逛市場。

士東市場也經歷過整修，自治會長何慶豐說，硬體改善後，買氣有往上衝，二五五個攤位滿租。

開業四○年、位於大同區的大龍市場曾是海砂屋，拆除重建後，二○一九年再出發，生意靠老顧客支撐。大龍市場自治會長吳碧嬌不諱言，行銷活動效果曇花一現，關鍵在攤商經營的能耐，「改建了，生意會好」是不切實際想法。

陪伴板橋居民半世紀的黃石市場，去年整建為地下三層、地上九層多功能建物，一樓保留市場風貌，升級冷氣與通風系統，有十四組舊攤商，另有十八組新招商攤位，近期有四組退租。

租金依坪數計算，舊攤商優惠每坪一六九四元，新攤租金每坪八○○○元，管理費另計。一名攤商大姐指著空攤說「原本賣豆花的年輕人退租了」，她分析，市場改造後優點是乾淨衛生，但租金、管理費不低，「老攤商比較沒壓力，早期賣菜能掙錢買房，年輕一輩要從零開始不容易」。

也有攤商說，早期家庭煮三餐，時下很多家庭只煮一餐或不煮，雙薪家庭習慣外食，市場改建後環境變好，但整體買菜的人就是在萎縮。

對於周邊攤集區人氣高於室內買氣，新北市場處長李長奎說，攤集區是早期列管的攤商，市場內、外環境與產品有區隔，會加強行銷、辦活動刺激買氣，也串聯府中商圈，將人潮導入市場，轉型之路需要時間改變消費者習慣。

三重中央市場自治會長劉月娟說，傳統市場普遍困境是停車不便、環境悶熱，年輕人逛市場意願較低，客群以熟齡為主，商品新鮮、高度客製化是不可取代的優勢。豬肉可依需求切絲、絞肉，部位與重量能挑選，在市場處輔導下，肉品從屠宰、處理到冷藏皆有溫控管理，整體衛生環境大幅改善。

泰山公有市場去年底更新空調系統，新設二四七部冷氣，一名攤商說，夏天熱到不行，環境變舒服有助買氣。有消費者說，夏天買菜常滿身汗，有冷氣能拉長停留時間。