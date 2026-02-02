傳統市場優化挑戰 專家：創造獨有的市場體驗

傳統市場如何優化卻不走味？專家表示，許多老市場有知名古早味、人氣美食，傳統好物是賣點，必須保有特色、呈現識別度，並創造「市場的味道與體驗」，透過有創意的行銷、互動或產品組合，讓市場成為好逛、吸引停留的場域。

義守大學財務金融學系教授李樑堅指出，從消費結構來看，傳統市場以熟齡與高齡族群為主要客源，年輕世代逛市場比率偏低，近年不少市場透過更新改建、形象設計吸客，衍生出「傳統味與人情味是否流失」的討論，要避免營運成本提高，售價隨之墊高，削弱原有的「便宜、親切」優勢。

李樑堅分析，年輕族群消費行為重視便利性，採買轉向電商平台或連鎖量販店，整體逛市場人數自然下降，並非單一政策可逆轉。若要吸引年輕人回流，不能光靠環境改善，要創造「市場的味道與體驗」，例如美國西雅圖派克市場的拋魚秀，還成為觀光亮點。

黎明技術學院主秘黃信育指出，傳統市場由街邊型態遷移至集中式新場域，許多地區出現「人潮無法順利轉移」，他以自身居住在泰山區經驗為例，過去市場沿街兩側設攤，採買動線自然、順手，搬遷到新的市場空間，原有消費習慣被打斷，不少居民未轉往新場址，導致初期人潮明顯落差，轉換陣痛實務上常見。

黃信育認為，新市場優勢在於空間集中、環境安全與衛生條件較佳，不易受天候影響，路邊型態傳統市場因經營成本較低，商品單價有競爭力，新市場在價格上難以完全比拚，卻能在購物品質上拉開差距，包括整潔度、存放環境與整體購物體驗。若能透過宣導與清楚溝通，讓消費者理解價格略高換來的是品質與保障，仍有機會吸引回流。他建議，在市場啟用初期，可搭配抽獎、點數換購、促銷活動等誘因，協助民眾建立新的消費習慣，否則市場很難單靠硬體改善就自然成形。