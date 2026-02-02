為父親菜攤找解方 科技菜販發展傳統菜攤電商

「把菜送上樓送到家，是解決痛點，強化傳統市場競爭力關鍵一步。」新北新莊公有市場菜販廖炯程發揮資訊專長，正為市場發展電商、集運計畫，雙北許多住老公寓長輩下樓困難，此一配送模式不只把食材送到府而是提上樓，下一步將發展智取站，解決上班族買菜需求。

四十二歲廖炯程曾是紅陽科技技術長，六年前回到從小伴他成長的菜攤，和父母一起做生意。和多數菜攤一樣，廖家兩代人凌晨二點上工，批發、零售雙軌並進，廖炯程勤於筆耕寫蔬果科普知識，臉書逾七萬人追蹤，出書談蔬菜採買攻略，是另類菜販。

看著養育他成長的傳統市場逐漸失去活力，廖炯程內心感觸良深，新莊公有市場三○一攤，現有十五處空攤，市府對當地有遷建改造計畫，攤商對改變既期待又害怕。

廖直言，許多傳統市場改造後，環境變舒適，生意量不見得變好，還可能流失部分原有客群，傳統市場核心價值是便宜新鮮、人情味濃，市場改造後，可能讓優勢不見，使得攤商對公權力進場出現矛盾心理。

廖炯程觀察，傳統市場主力受眾是退休族，隨著退休年齡延後，加上家庭結構改變、小宅化等，自煮風氣愈來愈低，仍有一些人也想買菜，但出門困難或無法配合市場時間，讓他思考發展市場集運及送上樓等需求。

「集運減少重工，送上樓能克服『垂直偏鄉』最後一哩路。」廖炯程說，部分消費者會找信得過的攤商幫忙送食材，通常是單一家產品，集運能一次買足市場內各類產品，計畫正測試中，最快今年第一季上路，若新莊公有市場能成功，可望發展到雙北其他傳統市場。

廖炯程對近年各地公有市場退場與轉型格外有感，他說，如果連鎖超市能用「保鮮」取代「新鮮」，如果自動結帳能取代交流，傳統市場應該早被淘汰。他深信傳統市場核心價值是冷冰冰的條碼機刷不出來的，傳統市場的變與不變需要攤商及消費者一起當行動者，守護美好傳統。