星期評論／打造AI搖籃 北市要擘畫未來

聯合報／ 本報記者邱書昱

輝達海外總部即將落腳北士科，日前傳出要在洲美國小預定地設第二總部，但北士科附近依舊荒煙蔓草，洲美平原是否能轉為城鄉區也是未知數，蔣市府要加緊腳步擘畫藍圖，首都才能成為世界ＡＩ搖籃。

洲美國小預定地屬學校用地，若輝達中意這塊土地，勢必又要經過變更為科專區程序，要經內政部同意，且地方原就盼望開發擴大到洲美平原，也涉及內政部國土計畫，非一時半刻能解決，市府須加強力道和中央溝通。

有了沃土，也得積極尋覓「種子企業」，北市府雖有信心輝達總部設立，就有上下游供應鏈進駐，但內科、南軟和桃園等地供應商，距離北士科不遠，無須大費周章遷廠，市府必須更用心說服，也可透過補助鼓勵新創軟體、ＡＩ應用等中小型企業，從大企業到小企業，全面發展ＡＩ版圖。

產業面有了大方向後，還是要回歸現實的食衣住行，現在的北士科園區，放眼一望僅有零星幾棟民宅，缺乏超商、量販店等生活機能，未來全區開放後將湧入約六萬人，民生量能恐怕超載，交通也必須提前規畫配套，避免大批就業人口帶來交通衝擊。

洲美國小預定地空間，原先規畫在輝達等科技大廠進駐後，能成為員工子女方便就讀的學校，若又要作為第二總部，是否應重新評估其他學校用地，應超前部署。

輝達終於要與北市簽約，地方政府除感到振奮，也要審慎規畫未來，不光為服務大廠，也是為了地方均衡發展。

