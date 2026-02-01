金馬獎座現身警分局前 林口揮毫迎春人潮爆棚

農曆春節將屆，新北市林口區昨下午在林口警分局前廣場熱鬧迎春。新北民代舉辦「和駒納福」春聯揮毫活動，邀請中國書法學會理事長陳銘鏡率領13名書法名家現場揮毫，吸引大批民眾冒雨索取春聯，短短2小時湧入逾千人，約50坪帳篷被擠得水洩不通。

活動現場墨香四溢，年節氣氛濃厚，主辦單位貼心準備暖爐、紅豆湯與薑母茶，讓排隊等候的民眾在寒流來襲的午後也能感受暖意。最吸睛的是，現場特別展出已故影帝陳松勇的金馬獎最佳男主角獎座，開放民眾合影留念，不少人高舉獎座拍照，直呼「像走上頒獎台」，成為活動話題焦點。

「和駒納福」揮毫活動由新北市議員蔡淑君、林口分局長李智源等人共同促成，書法名家一字排開揮毫不間斷，分局長也親自提筆示範，博得現場掌聲。書法老師們除事先準備馬年吉祥春聯供民眾索取，也依民眾需求客製書寫祝賀詞，讓每張春聯都別具心意。

因應年節期間現金流動頻繁、詐騙案件易發，林口警方也把握人潮，在現場進行反詐宣導，提醒民眾留意假投資、假親友等常見詐騙手法。書法名家更即席揮毫組成反詐春聯，將反詐觀念融入傳統書藝，讓宣導更具記憶點。