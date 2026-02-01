金馬獎座現身警分局前 林口揮毫迎春人潮爆棚
農曆春節將屆，新北市林口區昨下午在林口警分局前廣場熱鬧迎春。新北民代舉辦「和駒納福」春聯揮毫活動，邀請中國書法學會理事長陳銘鏡率領13名書法名家現場揮毫，吸引大批民眾冒雨索取春聯，短短2小時湧入逾千人，約50坪帳篷被擠得水洩不通。
活動現場墨香四溢，年節氣氛濃厚，主辦單位貼心準備暖爐、紅豆湯與薑母茶，讓排隊等候的民眾在寒流來襲的午後也能感受暖意。最吸睛的是，現場特別展出已故影帝陳松勇的金馬獎最佳男主角獎座，開放民眾合影留念，不少人高舉獎座拍照，直呼「像走上頒獎台」，成為活動話題焦點。
「和駒納福」揮毫活動由新北市議員蔡淑君、林口分局長李智源等人共同促成，書法名家一字排開揮毫不間斷，分局長也親自提筆示範，博得現場掌聲。書法老師們除事先準備馬年吉祥春聯供民眾索取，也依民眾需求客製書寫祝賀詞，讓每張春聯都別具心意。
因應年節期間現金流動頻繁、詐騙案件易發，林口警方也把握人潮，在現場進行反詐宣導，提醒民眾留意假投資、假親友等常見詐騙手法。書法名家更即席揮毫組成反詐春聯，將反詐觀念融入傳統書藝，讓宣導更具記憶點。
蔡淑君表示，春聯是農曆新年不可或缺的象徵，承載著對新一年的祝福與文化底蘊，希望透過揮毫活動，讓書法藝術走入社區，也讓里民在歲末年終感受到實實在在的溫暖與年節喜氣。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言