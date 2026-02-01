差一秒變廢紙...重要設計圖原稿險進回收場 環保局化身英雄及時攔截

快訊

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
北市環保局為民眾找回設計圖袋。圖／北市環保局提供
北市環保局為民眾找回設計圖袋。圖／北市環保局提供

農曆春節將至，家中大掃除要丟之前再三檢查。北市有民眾日前誤把裝有設計圖原稿等工程公司重要文件的資料袋當成廢紙回收，回頭才發現，趕緊聯絡清潔隊「攔截」，幸好及時通報得早，環保局動員找尋，最終物歸原主，她開心不已。

環保局還原事件當晚，洪小姐1月23日晚間不慎將具商業價值的設計圖紙交由資源回收車廢紙收運，直到回收車駛離後，她才驚覺重要文件誤丟，心急如焚，趕緊聯絡信義區清潔隊。

環保局得知後，立即指派轄區清潔隊及資源回收隊合作協助尋找，並聯繫當班回收車前往指定的南區資收場預留空地卸貨「攔截」，避免設計圖混入已陸續運回的數公噸回收物堆中。

在南區資收場資收隊員何建強聯繫下，資收車順利在專區卸貨，隨後由信義區清潔隊領班許鴻宗、駕駛陳彥人與資收隊員洪永利，在卸貨處的回收物堆中仔細翻找，加上洪小姐一行2人，5人在大約3公噸雜亂廢紙海中找尋，近半小時過後，終於找到失而復得的重要資料袋。

環保局資收隊長吳鎮豪表示，洪小姐丟完就馬上發現，她當時很緊張，直呼很重要，一定要找回來，幸好她也確認是哪輛資收車，愈早講，找到的機率愈高高。

吳鎮豪說，正因是重要文件，清潔隊不敢大意，當著她的面努力翻找，最後順利找到，洪小姐開心至極，還欲贈紅包表達謝意，3名同仁婉拒並謝謝好意，「這本來就是我們該做的」，強調清潔隊員為民服務是職責所在，很高興文件完好，看到眉頭深鎖的她露出笑顏，大家都很有成就感。

環保局表示，若發現誤丟重要物品或文件，可立即撥打轄區清潔隊電話或台北市民當家熱線1999，並告知準確的丟棄時間、地點與垃圾車或回收車的編號，環保局將盡全力提供協助尋回。

北市有民眾誤把裝有設計圖原稿等公司重要文件的資料袋當成廢紙回收，幸好及時通報得早，免於混入更大量的廢紙海中。圖／北市環保局提供
北市有民眾誤把裝有設計圖原稿等公司重要文件的資料袋當成廢紙回收，幸好及時通報得早，免於混入更大量的廢紙海中。圖／北市環保局提供

