雙北傳統市場環境翻新、裝冷氣 轉型挑戰仍大 品牌化成致勝關鍵

近年不少傳統市場改建、加裝冷氣，營造提供更好環境，如何將舒適度轉化為穩定買氣，是轉型另一道考驗。北市南門市場是採買年貨熱區，老字號品牌雲集，改造後攤商電費變高，買氣不墜；板橋黃石市場去年改建為新建物，室內乾淨明亮，但買氣不及周邊攤集區，市場處辦活動刺激買氣，也串聯府中商圈，活絡區域發展。

陪伴板橋居民半世紀的黃石市場，去年整建為地下3層、地上9層多功能建築，1樓保留市場原有風貌，升級冷氣與通風系統，讓民眾享受更舒適的採買體驗。14組舊攤商進駐，另有18組新招商攤位，一名攤商大姐說，早期家庭煮三餐，時下很多家庭只煮一餐，甚至不煮，雙薪家庭習慣外食，市場改建後環境變好，但買菜的人不多。

黃石市場攤位租金依坪數計算，舊攤商有優惠每坪1694元，新攤商租金每坪8000元，另有管理費。該名攤商大姐指著空攤說「那邊原本賣豆花的攤位已經退租了」，市場改造後優點是乾淨衛生，租金、管理費不低，「我們這些老的比較沒有壓力，以前賣菜能掙到錢買房，年輕人要在市場起步經營到成家立業真的不容易」。

另名也是歷經黃石市場改建的攤商說，市場內部攤位買氣沒有周邊攤集區熱，沒有人潮就沒有生意，沒有生意就付不起租金，市府要協助攤商，關鍵不在補貼，而是想辦法把人潮帶入市場。

新北市場處長李長奎說，黃石市場一樓32組攤商，陸續有4組退租，近期有在討論調降使用費，也透過辦活動、串聯周邊商圈等方式，將人潮帶入市場。對周邊攤集區人氣高於市場室內空間，李長奎說，攤集區是早期合法列管的攤商，市場內、外環境與產品有些區隔，市場轉型之路需要時間來改變消費者習慣。

三重中央市場自治會長劉月娟表示，傳統市場人潮減少是長期趨勢，因停車不便、購物環境與生活型態改變，年輕人逛市場意願較低，市場主要客群仍以熟齡為主，攤商數量也逐年減少。

不過，劉月娟強調，傳統市場仍具不可取代優勢，在於新鮮與高度客製化。豬肉可依需求切絲、絞肉，部位與重量都能挑選。她也提到，在市場處輔導下，肉品從屠宰、處理到冷藏皆有溫控管理，整體衛生環境大幅改善，「台灣現在傳統市場其實很乾淨」。

新北泰山公有市場去年12月完成空調系統更新，新設247台冷氣，改善夏季悶熱與設備頻繁故障問題。一名攤商表示，夏天熱到不行，如今環境變舒服，有助市場買氣。一名消費者說，夏天進市場買菜、用餐常滿身汗，有冷氣能拉長停留時間。

泰山公有市場會長張慶芳表示，環境變乾淨舒服，攤商、民眾都受惠，市場也要把服務品質做好，才能留住客人。

相較泰山屬於成熟市場，五股公有市場仍處於培養期。五股公有市場2022年由原五股工商立體停車場一樓改建啟用，補足洲子洋重劃區人口成長後、溪北地區長年缺乏公有市場的需求。一名五股攤商說，市場需要時間讓居民建立消費習慣，早年五股缺乏公有市場，消費者紛紛跑去泰山，現在市場才3年，正在培養更多客人。