新北好孕專車新制今上路 是否納Uber已進入討論

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
新北市「好孕專車」服務2月起升級，市府表示已與Uber開會並提供相關合作合約。記者葉德正／攝影
新北市「好孕專車」服務2月起補助次數從28次增加到36次，金額也從每趟最高200元調升至250元。由於目前只有3家車隊加入，不少孕媽咪都期待能增加更多選擇。新北市社會局長李美珍表示，已與Uber召開會議並提供相關合作合約，現階段正就契約內容與系統整合進行細節討論，期待能盡快完成。

新北市府自今年2月1日起，好孕專車補助內容加碼，每人可使用趟次由28次提高至36次，每趟補貼金額由最高200元調升至250元，單人最高補助金額可達9000元；同時放寬使用範圍，不再限於產檢與就醫，只要外出即可搭乘，並延長至產後半年內皆可使用。

社會局指出，目前合作車隊為台灣大車隊、大都會車隊及龍星車隊，並於今年首度推出好孕專車司機服務獎勵機制，單月完成50趟可獲2000元獎勵、100趟以上可獲5000元，期望提升司機投入意願、擴大服務量能。

針對孕媽咪關心的叫車選擇，社會局長李美珍表示，市府已與Uber進行會談，並提供相關合作合約，但因涉及補助核銷機制與系統串接，仍需進一步討論細節，「期待越快越好」。

新北市議員江怡臻指出，好孕專車為新北首創政策，成功帶動各縣市陸續跟進，但仍有多項技術性問題待精進，包括納入Uber等更多服務車輛、放寬綁定產檢場所、提升兒童安全座椅配置，以及加強司機培訓等。她也提到，台北市近期已宣布好孕專車升級政策，北北桃為共同生活圈，新北更應持續擴大服務內容。

新北市議員彭佳芸表示，線上叫車平台的便利性深受年輕族群與孕媽咪青睞，除Uber外，Line Go、Yoxi等平台也值得市府積極接洽，同時也不應忽略其他登記在新北市的計程車客運服務業者。她也呼籲，市府應負起提供兒童安全座椅的責任，減輕司機負擔，讓服務更完善。

Uber 社會局

