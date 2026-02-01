快訊

老廢綠竹製成綠竹纖維產品 「筍之後」新環保杯迎接永續新年

聯合報／ 記者張策／新北即時報導
「筍之後」品牌環保餐具組呈現質樸風格。圖／新北市農業局提供
新北市綠竹產業推陳出新，將老廢綠竹製成綠竹纖維產品，打出新北「筍之後」品牌將永續融入日常生活，即日起至2月13日止開放線上選購。

新北市農業局說，竹節環保餐具199元、環保杯299元、環保套組（含餐具及環保杯）399元可供選擇，邀市民、企業團體以行動共同響應永續農業的理念，支持新北在地農產品與循環經濟。

新北市是全國綠竹筍最大產區，竹林面積廣大，為保持新北綠竹筍一直以來的最高品質，農友在筍園管理上多於每年12月至翌年2月綠竹休眠期間疏伐老竹並更新健康竹苗。傳統處理老竹的方式多為堆置焚燒，有汙染環境的疑慮，新北市政府農業局響應農業部淨零碳「循環」主軸，除輔導產區農會添購碎竹機，鼓勵農友將老竹粉碎後做為土壤有機肥，更落實循環再利用概念，將剩餘竹材破碎後的綠竹纖維，製成可於自然環境下逐步分解回歸土地的「筍之後」環保生活用品。產品無塑料添加，使用至產品壽命期限後，也不會留下無法分解的汙染物，環保又安全。

新北市農業局表示，循環永續是農業的發展趨勢，新北市致力於推動「三生永續」政策，用更貼近生活的方式，從生產、生活及生態三面向推動永續農業。

「筍之後」品牌是「三生永續」很好的體現，從竹筍生產、竹林生態維持，到綠竹製品融入生活用具，都是讓永續農業理念進到日常的具體實踐。選購連結：https://forms.gle/TzV4Q6K2Ktf9ZtHS6，現場取貨請可至新北市府農業局22樓林務科洽姜先生。

「筍之後」品牌環保餐具組呈現質樸風格。圖／新北市農業局提供
新北市綠竹產業推陳出新，將老廢綠竹製成綠竹纖維產品，打出新北「筍之後」品牌，將永續融入日常生活。圖／新北市農業局提供
