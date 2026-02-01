傳統轉型卻不走味 專家：創造市場的味道與體驗

傳統市場如何優化環境卻不走味？專家說，許多老市場有知名古早味、人氣美食，傳統好物是賣點，必須保有特色，並創造「市場的味道與體驗」，透過有創意的行銷、互動或產品組合，讓市場成為願意停留、體驗的場域。

義守大學財務金融學系教授李樑堅指出，從消費結構來看，傳統市場仍以熟齡與高齡族群為主要客源，年輕世代逛市場比率偏低，與生活型態與消費習慣改變有密切相關。近年不少市場透過更新改建、包裝形象設計來吸引客群，衍生出「傳統味與人情味是否流失」的討論，一旦攤商營運成本提高，售價隨之墊高，恐削弱市場原本「便宜、親切」吸引力，導致人潮未必隨硬體升級而增加。

李樑堅分析，年輕族群消費行為高度重視便利性，採買轉向電商平台或全聯、家樂福等量販與超市體系，整體逛市場人數自然下降，並非單一政策即可逆轉。他認為，若要吸引年輕人回流，不能光靠環境改善，要創造「市場的味道與體驗」，例如美國西雅圖派克市場的拋魚秀等，還成為觀光亮點。

在電子支付推動上，李樑堅點出現實限制。他以全聯為例，業者當年投入高額經費，透過大量人力到第一線教導長輩操作，搭配實質優惠誘因，才逐步養成使用習慣；相較之下，傳統市場是否具備相同人力與預算，是一大挑戰。他強調，長輩偏好現金並非問題，對詐騙風險的擔憂也可理解，關鍵在於是否能設計更簡單、安心的操作方式，並搭配明確誘因機制，讓攤商與消費者都願意嘗試，市府可借鏡大型通路經驗。

黎明技術學院數位多媒體系教授級專業技術人員兼主任秘書黃信育指出，傳統市場由街邊型態遷移至集中式新場域，確實許多地區出現「人潮無法順利轉移」情況。他以自身居住在泰山的經驗為例，過去市場沿街兩側設攤，民眾採買動線自然、順手，搬遷到新的市場空間，原有消費習慣被打斷，不少居民未隨之轉往新場址，導致初期人潮明顯落差，轉換陣痛實務上常見。

黃信育認為，新市場優勢在於空間集中、環境安全與衛生條件較佳，不易受天候影響，關鍵在於如何「讓民眾知道並願意來」。路邊型態的傳統市場因攤商成本較低，商品單價較有競爭力，新市場在價格上難以完全比拚，卻能在購物品質上拉開差距，包括整潔度、存放環境與整體購物體驗。若能透過宣導與清楚溝通，讓消費者理解價格略高所換來的是品質與保障，仍有機會吸引回流。他建議，在市場啟用初期，可搭配抽獎、點數換購、促銷活動等優惠誘因，協助民眾建立新的消費習慣，否則市場很難單靠硬體改善就自然成形。