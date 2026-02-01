聽新聞
場站不足、電力韌性成隱憂 2030年公車全電動化 業者：幾不可能

聯合報／ 記者林媛玲王慧瑛邱書昱／連線報導

雙北市推淨零排碳城市，電動公車等電動運具成交通淨零主力，但公車業者表示，場站不足及電力韌性成隱憂，要在2030年實現公車全面電動化，幾乎是不可能的任務。

新北市至去年底有406輛電動公車上路營運，約占公車總量25%。

交通局科長許莞綺表示，預計今年新增363輛電動公車上路，全市電動公車占比提升至50%。北市公運處綜合規畫科長劉國著表示，北市電動公車有1098輛，占比約32%。

首都客運集團總經理李建文表示，集團投入近900輛電動公車，場站空間不足及電力問題面臨嚴重挑戰，過去柴油公車只需20坪空間，電動公車要有電力設施及充電樁至少30坪，要臨時找一塊空地承租不難，但布設充電樁、申請用電等，動輒3、5千萬元，至少10年才能回本。

李建文表示，目前電動公車進入大量汰換期，全國客運業者都積極汰換並已評估適合的車型，但符合補貼資格的車商產能，卻趕不及汰換期程，交車日期都有延後情形，充滿未知挑戰，呼籲政府有彈性作法，可思考納入部分油電混合車或結合電動車與燃油引擎技術的增程式電動公車。

新北交通局表示，為改善公車業者取得場站土地的困擾，特別以免繳農業用地變更回饋金，吸引鼓勵市區公車業者積極尋地設置電動公車場站，以加速汰換老舊公車。

公車 淨零 客運業

相關新聞

雙北推淨零示範 新建案要智慧用電

雙北力推淨零城市，新北市府在八里打造淨零碳示範區，除有電動公車代步，住宅及能源產業等力求碳中和，新建案須安裝智慧用電系統...

拆分隔島後 大度路淪「危機路」

連絡台北士林、北投和新北淡水的交通要道大度路，去年陸續拆除快慢車道分隔島，汽機車混流，路面還有不明石塊害騎士摔車，且該路...

淡北道路施工難度大 居民苦塞車盼加速

全長5.45公里的淡北道路預計2029年才完工，去年一月動工後，因要克服許多工程困難，包括需要從捷運淡水線地下穿越等，進...

平溪線復駛 遊客搶拍

台鐵平溪線因路基流失、邊坡崩塌停駛逾3個月，以放天燈為觀光賣點的十分、平溪、菁桐人潮和生意少逾三成，昨天復駛首日遇到下雨...

台灣人劣根性 迪化街吸菸區設了個寂寞？民眾揭現況嘆愚蠢：躲巷子抽

「2026台北年貨大街」首日，迪化街湧入大批採買人潮，也有許多外國觀光客來逛逛。不過，今年擴大禁菸區範圍，連迪化街旁小巷...

