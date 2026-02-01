聽新聞
雙北推淨零示範 新建案要智慧用電

聯合報／ 記者林媛玲林佳彣／連線報導
新北市推動八里淨零示範區以公帶私推動運具電動化於停車場裝設電動車充電樁。圖／新北市環保局提供
新北市推動八里淨零示範區以公帶私推動運具電動化於停車場裝設電動車充電樁。圖／新北市環保局提供

雙北力推淨零城市，新北市府在八里打造淨零碳示範區，除有電動公車代步，住宅及能源產業等力求碳中和，新建案須安裝智慧用電系統助攻節能減碳。台北市也在輝達總部落腳的北士科規畫淨零排放示範區，園區公有建築要提智慧電網、節水節電等智慧科技運用計畫，透過智慧節能、交通轉型等行為改變實現減碳。

新北市環保局簡任技正李俊毅表示，八里區是新北縮影，有漁港、焚化廠、工廠，建築開發也持續成長，所以在該區優先示範推動。以工廠鍋爐為例，使用燃料的碳排量最高，因此率先在2022年讓燃煤鍋爐退場，這一大步也讓台中與高雄都前來取經。

交通轉型以電動公車為主，已有24輛電動巴士上路，年底加入18輛，實現八里區公車電動化目標。

李俊毅說，減碳關鍵是節電，要求一定規模的新建案安裝智慧用電系統，也鼓勵安裝E管家能源管理系統，監看瓦斯爐、熱水器及冰箱等能源使用、調整習慣，統計夏季可省下近1成用電量。

新北市工務局科長張育豪說，已要求業者蓋新建物須分階段取得建築能效認證，集合住宅、商辦若拿綠建築標章，須取得1級能效，新建物要預留充電樁管線，未來還研議新建物須揭露碳足跡，逐步提高減碳效益。

台北市都發局表示，北士科是淨零排放示範區，區內公有建築及科技產業專用區T16、T17、T18等建築基地，都要提出智慧電網、智慧三表、儲能設備、能源管理系統等智慧科技運用計畫，達到「建築能效分級」1級或1+級；用電契約容量800瓩以上者，應設置契約容量10%以上的再生能源發電、儲能設備，或購買一定額度的再生能源電力及憑證。北市環保局表示，北市追求淨零排放過程，還搭配綠化為城市降溫、綠色運具等配套。

國民黨新北市議員陳偉杰表示，淨零碳示範區方向正確，但要加強對市民和產業界的有感宣導，例如裝設住宅智慧用電系統，應說明對住戶電費、用電效率的實際效益，檢視是否減輕民眾或建商負擔，政策才能落地，甚至被複製到其他縣市。

