雙北推淨零示範 新建案要智慧用電

雙北力推淨零城市，新北市府在八里打造淨零碳示範區，除有電動公車代步，住宅及能源產業等力求碳中和，新建案須安裝智慧用電系統助攻節能減碳。台北市也在輝達總部落腳的北士科規畫淨零排放示範區，園區公有建築要提智慧電網、節水節電等智慧科技運用計畫，透過智慧節能、交通轉型等行為改變實現減碳。

新北市環保局簡任技正李俊毅表示，八里區是新北縮影，有漁港、焚化廠、工廠，建築開發也持續成長，所以在該區優先示範推動。以工廠鍋爐為例，使用燃料的碳排量最高，因此率先在2022年讓燃煤鍋爐退場，這一大步也讓台中與高雄都前來取經。

交通轉型以電動公車為主，已有24輛電動巴士上路，年底加入18輛，實現八里區公車電動化目標。

李俊毅說，減碳關鍵是節電，要求一定規模的新建案安裝智慧用電系統，也鼓勵安裝E管家能源管理系統，監看瓦斯爐、熱水器及冰箱等能源使用、調整習慣，統計夏季可省下近1成用電量。

新北市工務局科長張育豪說，已要求業者蓋新建物須分階段取得建築能效認證，集合住宅、商辦若拿綠建築標章，須取得1級能效，新建物要預留充電樁管線，未來還研議新建物須揭露碳足跡，逐步提高減碳效益。

台北市都發局表示，北士科是淨零排放示範區，區內公有建築及科技產業專用區T16、T17、T18等建築基地，都要提出智慧電網、智慧三表、儲能設備、能源管理系統等智慧科技運用計畫，達到「建築能效分級」1級或1+級；用電契約容量800瓩以上者，應設置契約容量10%以上的再生能源發電、儲能設備，或購買一定額度的再生能源電力及憑證。北市環保局表示，北市追求淨零排放過程，還搭配綠化為城市降溫、綠色運具等配套。

國民黨新北市議員陳偉杰表示，淨零碳示範區方向正確，但要加強對市民和產業界的有感宣導，例如裝設住宅智慧用電系統，應說明對住戶電費、用電效率的實際效益，檢視是否減輕民眾或建商負擔，政策才能落地，甚至被複製到其他縣市。