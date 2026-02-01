聽新聞
0:00 / 0:00

淡北道路施工難度大 居民苦塞車盼加速

聯合報／ 記者林媛玲楊正海／連線報導

全長5.45公里的淡北道路預計2029年才完工，去年一月動工後，因要克服許多工程困難，包括需要從捷運淡水線地下穿越等，進度才近兩成，但雙北交界處進入交通黑暗期，地方仍盼進度加速，否則居民痛苦恐怕加劇。

台北市陳姓市民指出，他在淡水有房子，淡北道路施工後，他好幾次被塞在大度路和中央北路交界處，現在只要是上下班時間，都會避免行經這段道路。

北投區也有居民說，雖然中央北路四段這一帶住戶不多，但出入大多使用這條路，經常塞車，不知道淡北道路完工後，交通狀況是否能改善。

淡北道路工務所專委張哲銘說，在工程難度上，由於在新北端的淡金路及中正東路交叉口，施工須從捷運淡水線地下穿越過去，工程上就不容易，另在台北市工區部分，從大度路、勝行路口則須穿越地下箱涵，且在開挖時要依路形調整，多次改變交維計畫，甚至大度路底下有許多管線，施工時有許多困難要排除。

在交通部分，在新北跟台北交界處的大度路及民權路需在中央分隔島架設圍籬，其中一側是台北捷運圍牆，另一側是山壁，受路幅限制，在施作時又要確保民眾安全也面臨許多挑戰。

張哲銘強調，一般墩柱基礎工程可掌握時間甚至縮短工時，但淡北道路有太多前置作業需處理，且施工會因現場交通及工法難度而無法預測耗費時間，會盡量朝如期完工目標邁進。

淡北道路 塞車

延伸閱讀

攀大霸山友注意！九九山莊3月30日起施工 住宿量150人減為70人

彰化南瑤宮整修2年餘 入火安座大典再現風華

淡北道路能否提前完工？ 新北新工處解釋有難言的苦衷

淡水金色水岸自行車道力拚7月前完工 侯友宜：打造無限海景騎乘路線

相關新聞

雙北推淨零示範 新建案要智慧用電

雙北力推淨零城市，新北市府在八里打造淨零碳示範區，除有電動公車代步，住宅及能源產業等力求碳中和，新建案須安裝智慧用電系統...

拆分隔島後 大度路淪「危機路」

連絡台北士林、北投和新北淡水的交通要道大度路，去年陸續拆除快慢車道分隔島，汽機車混流，路面還有不明石塊害騎士摔車，且該路...

淡北道路施工難度大 居民苦塞車盼加速

全長5.45公里的淡北道路預計2029年才完工，去年一月動工後，因要克服許多工程困難，包括需要從捷運淡水線地下穿越等，進...

平溪線復駛 遊客搶拍

台鐵平溪線因路基流失、邊坡崩塌停駛逾3個月，以放天燈為觀光賣點的十分、平溪、菁桐人潮和生意少逾三成，昨天復駛首日遇到下雨...

場站不足、電力韌性成隱憂 2030年公車全電動化 業者：幾不可能

雙北市推淨零排碳城市，電動公車等電動運具成交通淨零主力，但公車業者表示，場站不足及電力韌性成隱憂，要在2030年實現公車...

台灣人劣根性 迪化街吸菸區設了個寂寞？民眾揭現況嘆愚蠢：躲巷子抽

「2026台北年貨大街」首日，迪化街湧入大批採買人潮，也有許多外國觀光客來逛逛。不過，今年擴大禁菸區範圍，連迪化街旁小巷...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。