淡北道路施工難度大 居民苦塞車盼加速

全長5.45公里的淡北道路預計2029年才完工，去年一月動工後，因要克服許多工程困難，包括需要從捷運淡水線地下穿越等，進度才近兩成，但雙北交界處進入交通黑暗期，地方仍盼進度加速，否則居民痛苦恐怕加劇。

台北市陳姓市民指出，他在淡水有房子，淡北道路施工後，他好幾次被塞在大度路和中央北路交界處，現在只要是上下班時間，都會避免行經這段道路。

北投區也有居民說，雖然中央北路四段這一帶住戶不多，但出入大多使用這條路，經常塞車，不知道淡北道路完工後，交通狀況是否能改善。

淡北道路工務所專委張哲銘說，在工程難度上，由於在新北端的淡金路及中正東路交叉口，施工須從捷運淡水線地下穿越過去，工程上就不容易，另在台北市工區部分，從大度路、勝行路口則須穿越地下箱涵，且在開挖時要依路形調整，多次改變交維計畫，甚至大度路底下有許多管線，施工時有許多困難要排除。

在交通部分，在新北跟台北交界處的大度路及民權路需在中央分隔島架設圍籬，其中一側是台北捷運圍牆，另一側是山壁，受路幅限制，在施作時又要確保民眾安全也面臨許多挑戰。

張哲銘強調，一般墩柱基礎工程可掌握時間甚至縮短工時，但淡北道路有太多前置作業需處理，且施工會因現場交通及工法難度而無法預測耗費時間，會盡量朝如期完工目標邁進。