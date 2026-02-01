拆分隔島後 大度路淪「危機路」

連絡台北士林、北投和新北淡水的交通要道大度路，去年陸續拆除快慢車道分隔島，汽機車混流，路面還有不明石塊害騎士摔車，且該路段車速快，險象環生。北市交工處說，因應淡北道路施工將壅塞而拆，持續觀察車流並檢討。

北投區重要幹道大度、大業路口至大度、立德路口沿線設有快慢車道分隔島，但沿線缺口多有汽車右轉需求，常有右轉汽車與直行機車交織風險，加上淡水河北側沿河平面道路施工在即，將導致大度立德路口至大度路、中央北路2段257巷口往西縮減1線快車道，交工處考量近年事故頻繁、淡北道路施工壅塞，故拆除分隔島。

不過，分隔島拆除後，有騎士接連兩度摔車，直呼「很危險」。接獲陳情的議員林杏兒指出，去年11月起開拆時，騎士們反映汽車、砂石車不斷流入原本機車道，險象環生，造成機車車速變慢許多，還出現不明石塊害摔，至今不知找誰索賠，考慮申請國賠。

林杏兒發現，大度路去年11、12月機車交通事故高達66件，平均每日1.08件，比起施工前9、10月共60件、日均0.98件，發生率確實有增加趨勢。

交工處表示，此次分隔島拆除後，雖有民眾陳情交織問題，但用路人習慣路型後，目前民眾陳情案件已趨緩，最新統計是去年12月10件、今年1月5件；新工處說，大度路全線分隔島拆除工程3.6公里，部分分隔島已完成拆除及路面復原，預計農曆年前全部完工。