海景第一排 新北淡水河岸觀海車道拚7月完工
新北市政府今天表示，推動淡水金色水岸觀海長堤自行車道營造工程，將打造長約1.7公里、結合無限海景與夕照景觀的自行車道，力拚今年7月底前完工啟用，提升騎乘安全與遊憩品質。
市府水利局表示，淡水金色水岸是國內外旅客造訪淡水的重要景點，自行車道優化工程，總經費新台幣5.85億元。其中交通部補助新台幣4.4億元、地方自籌新台幣1.45億元，自關渡至淡水新市鎮海堤，全長約11公里，分為關渡、竹圍、紅樹林、沙崙及海堤等5大區段辦理改善。
市長侯友宜今天視察時表示，淡水觀海自行車道海堤段工程經費約新台幣2億元，改善原有自行車道視野受限、遮蔭不足與動線中斷等問題，將力拚今年7月底前完工。
他說，完工後將結合藍海景觀、遮蔭休憩節點及串聯市區路網，成為全線視野最遼闊、自然風貌最豐富的自行車路段，讓民眾在騎乘時，也能駐足欣賞淡水夕照與海岸風景。
市府水利局高灘地工程管理處長黃裕斌表示，工程自114年5月開工，拓寬自行車道，於堤頂規劃淨寬3公尺的高架鋼構自行車道，並優化入口指引與動線銜接，提升整體通行安全。
黃裕斌表示，海堤段自行車道位於海岸管制區中特定管制區，開放時間為每日上午6時至下午7時，提醒民眾留意開放時段。隨著淡海輕軌藍海線通車，民眾可於沙崙站下車後，步行或騎乘YouBike串接淡水河濱自行車道前往。
