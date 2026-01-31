快訊

不僅飄異味 北車某知名旅館遭控床蝨到處爬！北市府下令全館清消

滿座星巴克驚見「1物品」占位！他震撼直呼：台灣高光時刻

台中2童雙亡憾事…生母疑餵藥害命 8歲長子放寒假回媽媽家遇死劫

海景第一排 新北淡水河岸觀海車道拚7月完工

中央社／ 新北31日電

新北市政府今天表示，推動淡水金色水岸觀海長堤自行車道營造工程，將打造長約1.7公里、結合無限海景與夕照景觀的自行車道，力拚今年7月底前完工啟用，提升騎乘安全與遊憩品質。

市府水利局表示，淡水金色水岸是國內外旅客造訪淡水的重要景點，自行車道優化工程，總經費新台幣5.85億元。其中交通部補助新台幣4.4億元、地方自籌新台幣1.45億元，自關渡至淡水新市鎮海堤，全長約11公里，分為關渡、竹圍、紅樹林、沙崙及海堤等5大區段辦理改善。

市長侯友宜今天視察時表示，淡水觀海自行車道海堤段工程經費約新台幣2億元，改善原有自行車道視野受限、遮蔭不足與動線中斷等問題，將力拚今年7月底前完工。

他說，完工後將結合藍海景觀、遮蔭休憩節點及串聯市區路網，成為全線視野最遼闊、自然風貌最豐富的自行車路段，讓民眾在騎乘時，也能駐足欣賞淡水夕照與海岸風景。

市府水利局高灘地工程管理處長黃裕斌表示，工程自114年5月開工，拓寬自行車道，於堤頂規劃淨寬3公尺的高架鋼構自行車道，並優化入口指引與動線銜接，提升整體通行安全。

黃裕斌表示，海堤段自行車道位於海岸管制區中特定管制區，開放時間為每日上午6時至下午7時，提醒民眾留意開放時段。隨著淡海輕軌藍海線通車，民眾可於沙崙站下車後，步行或騎乘YouBike串接淡水河濱自行車道前往。

自行車 車道 淡水河

延伸閱讀

新北年貨市集中和四號公園開賣 生鮮美食一次購

淡水金色水岸自行車道力拚7月前完工 侯友宜：打造無限海景騎乘路線

花蓮吉安環鄉自行車道升級亮相 山海騎行更安全

高雄鳳山首條「保護型自行車道」地方反彈 交通局遭施壓塗銷僅剩一側

相關新聞

台灣人劣根性 迪化街吸菸區設了個寂寞？民眾揭現況嘆愚蠢：躲巷子抽

「2026台北年貨大街」首日，迪化街湧入大批採買人潮，也有許多外國觀光客來逛逛。不過，今年擴大禁菸區範圍，連迪化街旁小巷...

影／火車回來了！平溪線復駛首日遊客搶拍 業者：盼春節補回人潮

台鐵平溪線因路基流失、邊坡崩塌停駛逾3個月，以放天燈為觀光賣點的十分、平溪、菁桐人潮和生意少逾三成，今天復駛首日遇到下雨...

淡北道路能否提前完工？ 新北新工處解釋有難言的苦衷

全長5.45公里的淡北道路預計2029年才完工，去年一月動工後，雙北交界處進入交通黑暗期，如今又有北市民代稱拆除汽機車分...

車主注意…北市三大幹道管制 7月起違規最重開罰5000元

北市府力推空氣品質維護區，第4期空維區經去年一整年宣導，今年元旦正式施行。環保局今表示，今年1月與去年同期相比，柴油車未...

每日1.08件…「大度路」為何淪為雙北危機路？車禍頻傳原因曝光

連絡台北士林、北投和新北淡水的交通要道大度路，去年陸續拆除快慢車道分隔島，汽機車混流，路面還有不明石塊害騎士摔車，且...

延平北路三段凌晨封路施工沒通知 北市官員稱「非挖掘範圍」惹怒里長

北市延平北路三段一處建案復舊，日前凌晨道路施工，因車道縮減、噪音、強光與揚塵擾民，影響範圍超出所在地的景星里，附近隆和里...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。