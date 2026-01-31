台灣人劣根性 迪化街吸菸區設了個寂寞？民眾揭現況嘆愚蠢：躲巷子抽

「2026台北年貨大街」首日，迪化街湧入大批採買人潮，也有許多外國觀光客來逛逛。不過，今年擴大禁菸區範圍，連迪化街旁小巷弄也管制，大稻埕碼頭5號水門旁廣場雖有設立期間限定吸菸區，但使用人數不多，1小時約10人。

北市府依菸害防制法第19條規定公告，今起至2月15日、每日8時至24時為全面禁止吸菸場所，並在管制區外設有一處吸菸區，現場以多棵植栽圍出一個空間，內部擺放一個菸蒂筒，現場駐點人員若見有人在吸菸區外面抽菸，就勸導對方入吸菸區內，短短一個小時就有10人使用。

路過附近的許先生直呼，吸菸區設置的位置太愚蠢，若給大稻埕碼頭的遊客使用是可以，但來逛迪化街的民眾，不可能會特地走這麼遠，甚至得穿越擠滿人潮的迪化街，再到這裡吸菸；他今天逛迪化街，就看到不少人躲在巷子裡抽菸，大嘆設置吸菸區的意義何在？

記者實地走訪，確實也有不少人躲在巷弄吞雲吐霧。人潮擠爆迪化街，幾乎都是前胸貼後背，也有民眾推嬰兒車出來逛，外國遊客也不少，商家吆喝試吃、成交聲浪不斷，過年還沒到，現場已瀰漫濃濃年節氛圍。不過，有店家觀察，今天人氣不錯，許多業者都滿看好今年的買氣。素食鬆業者劉小姐在迪化街擺攤10幾年，她說，今年比去年第一天的買氣還要差一點，說不定明天開始之後就會人潮一直來。

茶葉行王姓業者表示，今天第一天大家來看熱鬧，買氣還不錯，許多觀光客來看熱鬧，迪化街過年前半個月都還滿熱鬧。對於今年第2年無菸年貨大街，他表示贊同，也提到商圈等相關單位會來稽查。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康