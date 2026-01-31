國父紀念館新春開筆迎馬年 14名家接力揮毫

快訊

中央社／ 台北31日電

文化部所屬國立國父紀念館今天在台北中山文化園區舉行「駿揚鞭福運來」開筆揮毫活動，多位書法家、與會來賓共14人接力寫下「丙午新春迎吉運，馬躍千里展鴻圖」。

文化部政務次長李靜慧致詞表示，文化部長李遠上任後即特別期許，文化部不僅關注單一場館工程，更應整合這些文化據點，讓文化成為東區除經貿與政治外，另一個被看見的城市亮點。

國父紀念館長王蘭生致詞表示，國父紀念館致力於推動書法藝術與文化教育，與書法界維繫深厚情誼，今年考量館舍整修期間空間條件，特別調整活動地點至臨時辦公室中庭舉行，使活動更貼近民眾。

台北市政府文化局長蔡詩萍表致詞說，書法活動不僅喚起民眾童年文化記憶，也展現書法藝術之美與文化深度。透過國父紀念館、大巨蛋、松菸及鐵道博物館等場域串聯，市府持續推動文化與商業整合，深化城市行銷與觀光能量，打造具文化底蘊的台北市。

本次開筆祈福活動邀請台灣國樂團現場演出，並請中國書法學會（台灣）、中華書道學會等8個書會書法家現場揮毫，贈送春聯，與民眾共度新年佳節。

文化部 紀念館

