新北年貨市集中和四號公園開賣 生鮮美食一次購

中央社／ 新北31日電

新北市政府今天起一連2天，在中和區四號公園內的台灣圖書館勵學廣場舉辦年貨市集，集結40家在地攤商，並推出年貨拍賣會、滿額抽紅包等，吸引民眾輕鬆辦年貨、感受濃濃年味。

新北市政府經濟發展局表示，年貨市集自今天起至2月1日，每天上午11時至晚間7時舉行，彙集新北嚴選品牌、商圈店家、觀光工廠及公有市場攤商，販售年節伴手禮、應景美食及生鮮年貨，一次購足過年所需。

經發局長盛筱蓉透過新聞稿表示，年貨拍賣會精選新北公有市場優質攤商的過年必備海鮮，包括整尾龍蝦、正鮑魚、白鯧、日本北海道生食級熟凍干貝、烏魚子等，吸引民眾熱烈參與。

另外，土城區農會今天在土城國民小學慶祝農民節，結合年貨大街、農業成果展及土城警察分局犯罪預防宣導，向辛勤農友致敬，讓民眾認識在地農業發展，並感受歲末迎春的熱鬧氛圍。

市府農業局發布新聞稿表示，土城區農會年貨大街集結各地農、漁會與青農，超過百攤展售，吸引大量人潮。市府副秘書長張其強到場感謝農友1年來的付出，並表揚傑出農事小組長、優良農民及推廣有功人員。

土城警分局長沈明義表示，因應春節前夕人潮與交易頻繁，向年貨大街民眾宣導常見詐騙與竊盜手法，提醒注意隨身財物，並同步宣導拒絕毒駕觀念，確保交通安全。警方將持續加強巡邏與宣導，守護市民安心過好年。

