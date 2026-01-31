淡北道路能否提前完工？ 新北新工處解釋有難言的苦衷

全長5.45公里的淡北道路預計2029年才完工，去年一月動工後，雙北交界處進入交通黑暗期，如今又有北市民代稱拆除汽機車分隔島是為配合淡北道路闢建工程，卻導致交通事故頻傳，地方盼進度加速，否則大度路不會只是個案，居民痛苦恐怕加劇。

新北市新工處表示，台北市原本就有計畫拆除大度路分隔島，但因局部路段屬淡北道路工區範圍，依據淡北道路交維計畫及與台北市新工處、交工處協調結果，由新北市執行轄管範圍內的大度路及立德路交叉口分隔島拆除作業，並已於2025年12月完成，並非為淡北道路工程拆除圍籬。

淡北道路工務所專委張哲銘說明，淡北道路施工進度接近2成，目前施工面臨交通狀況及工程難度等因素，盡量朝如期完工目標邁進。

張哲銘解釋，在工程難度上，由於在新北端的淡金路及中正東路交叉口，施工須從捷運淡水線地下穿越過去，工程上就不容易，另在台北市工區部分，從大肚路勝行路口則須穿越地下箱涵，且在開挖時要依路形調整，多次改變交維計畫，甚至大度路底下有許多管線，施工時有許多困難要排除。

另在交通部分，在新北跟台北交界處的大度路及民權路需在中央分隔島架設圍籬，其中一側是台北捷運圍牆，另一側是山壁，受路幅限制，在施作時又要確保民眾安全也面臨許多挑戰。

張哲銘強調，一般墩柱基礎工程可掌握時間甚至縮短工時，但淡北道路有太多前置作業需處理，且施工會因現場交通及工法難度而無法預測耗費時間，會盡量朝如期完工目標邁進。

台北市陳姓市民指出，他在淡水有房子，淡北道路施工後，好幾次被塞在大度路和中央北路交界處，現在只要是上下班時間，都會避免行經這段路。北投居民說，雖然中央北路四段這一帶住戶不多，但出入大多使用這條路，經常塞車，不知道淡北道路完工後，交通狀況是否能改善。