車主注意…北市三大幹道管制 7月起違規最重開罰5000元

北市府力推空氣品質維護區，第4期空維區經去年一整年宣導，今年元旦正式施行。環保局今表示，今年1月與去年同期相比，柴油車未符規定減少41.2%，機車也下降24.4%，顯示宣導成果顯著。

第4期空氣品質維護區擴大管制南京東路、仁愛路及信義路（西至中山南北路、東至復興南北路）東西向車道。管制對象包含出廠滿5年的柴油大客貨車及小貨車，須取得柴油車優級自主管理標章；出廠滿2年的施工機具，須取得清潔排放自主管理標章；出廠滿5年的燃油機車，應完成當年度排氣定期檢測。

環保局表示，為降低政策推動對用路人的影響，去年起即在第4期空維區周邊設置告示、標示及提醒牌，並透過張貼海報、設置宣導文宣、併同寄送汽（機）車燃料使用費及使用牌照稅通知、電子跑馬燈、電子媒體、廣播、車體廣告、路燈旗、專屬網站及廣告投放等多元管道加強宣導。 同時，環保局也通知各縣市環保局、相關公會、售（租賃）車商，並請監理機關及代驗廠協助宣導。

環保局統計，今年1月柴油車未符規定2622件，較去年1月大幅減少41.2%，機車6101件，比前一年同期下降24.4%。目前未符合規定車輛中，高達6成來自外縣市，呼籲車主不論是否居住北市，只要有進入管制區的需求，皆應盡速完成排氣檢驗或取得標章。

環保局說，今年1月至6月為勸導期，針對進入管制區內的違規車輛，將寄發勸導通知書提醒車主盡速改善；7月1日起凡進入空維區且未符合相關管制規定者，將依法直接裁罰，每次罰鍰500元至5000元不等。

北市2021年起陸續針對13處柴油車進出熱點畫設，2024年起由點擴大到線，管制新生南路至松江路路段，該路段涵蓋校園、醫療院所、公車專用道與自行車道等。環保局說，統計空維區內柴油車優級標章取得率、機車完成排氣檢測率均超過99%，且管制區內PM2.5濃度改善最高達39%，顯示空維區政策推動展現明顯成效。