土城年貨大街今年有巧思 米其林名店也出現

新北土城區農會今舉辦農民節慶祝大會，現場結合年貨大街，首度邀請米其林名店及胖卡餐車進駐，吸引許多人潮。新北市副秘書長張其強到場感謝農友一年來的辛勞，並表揚優良農民，鼓勵農友持續耕耘與累積農業實力。

土城區農友邱顯輝及邱奕豪父子檔，今分別榮獲「農事推廣教育有功人員獎」及「四健推廣教育有功人員獎」，青農邱奕豪退伍後返鄉加入家中農務，與父親共同經營「輝要有機菜園」，從清晨拔菜、除草、整地、育苗、有機堆肥製作到配送蔬菜，逐步承接多年累積的耕作經驗。

邱奕豪則擔任土城區農會公共服務講師，藉由帶領小朋友走進菜園，體驗食農教育，在實作過程中學習有機耕作的知識，並讓孩子們將親手參與栽培的有機蔬菜帶回家，拉近孩童與農業之間的距離，他表示，務農雖辛勞但換得身心的自在與踏實，透過有機農業實踐「吃當地、吃當季、減少碳足跡」理念，盼能在這片珍貴土地持續耕耘。

土城區農會理事長邱顯俊表示，今年農會特別擴大舉辦慶祝活動，不僅由農會家政班精心規劃年貨大街，端出各式拿手料理，展現家政班的豐碩成果，也廣邀全台各地農、漁會及本市青農共同參與展售，今年更首次邀請米其林推薦名店及胖卡車進駐，現場超過百攤共襄盛舉。