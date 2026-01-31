影／新北舊萬里加投公共浴池鑽探「溫泉水狂噴」 民眾拍照稱奇

新北市原萬里加投公共浴池因有地層塌陷情況，目前已經全部拆除，交通部觀光署北觀處正在做地質鑽探調查，昨天鑽探時出現大量溫泉噴發情況，由於有5、6公尺高，經過民眾看到嘖嘖稱奇。北觀處表示，鑽探時發現有溫泉水湧出，地下有溫泉水源，已緊急處置。

萬里區加投一間溫泉商旅旁邊，原本是萬里加投公共浴池，當地很多民眾會去泡湯，但近期因上方亭子出現傾斜，疑有地層下陷情況，目前建物全部拆除，北觀處將工地用圍籬圍起鑽探地質調查。

昨天有民眾發現工地噴出大量溫泉，疑鑽到溫泉水脈，民眾拍下畫面紛紛在網路貼文引發討論。