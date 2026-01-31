李四川分享樂活夜櫻季美照 盼新北成更有花城市
台北市副市長李四川被認為是代表國民黨角逐新北市長可能人選，他今天在臉書分享內湖樂活夜櫻季照片，表示希望新北市「是一個更有花的城市」。
李四川昨天出席台北市樂活夜櫻季開展記者會，致詞時說，他已拍了很多漂亮照片，會放上臉書粉絲專頁宣傳，並在今天發文分享活動。
李四川說，有花的城市才有品味，內湖樂活公園的夜櫻季已開始，目前櫻花只開了2成，預計會在農曆春節前滿開，邀請民眾搭捷運到東湖站來賞花。
李四川還表示，他住在新北市，「希望那裡也會是一個更有花的城市」，引來許多網友留言表達支持他參選新北市長。
國民黨新北市長參選人可能人選包括李四川和新北市副市長劉和然，國民黨副主席兼秘書長李乾龍昨天表示，春節前人選應可出爐。
