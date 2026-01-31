淡水金色水岸自行車道力拚7月前完工 侯友宜：打造無限海景騎乘路線

快訊

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
為提升淡水金色水岸遊憩品質與自行車通行安全，新北市高灘處推動「金色水岸觀海長堤自行車道營造工程」，工程已於2025年5月開工。市長侯友宜今日前往視察海堤段工程區並表示，將打造1.7公里且無限海景及絕美夕照自行車道，提供更安全、舒適的休憩環境，力拚今年7月底前完工啟用。

淡水金色水岸深受國內外旅客喜愛，更是旅遊熱門景點。為優化沿線自行車道舒適性及提升遊憩品質，高灘處推動優化工程，投入5.85億元，交通部補助4.4億元、地方自籌1.45億元，自關渡至淡水新市鎮海堤，分為5大區段共11公里優化，涵蓋「關渡段」、「竹圍段」、「紅樹林段」、「沙崙段」和「海堤段」，強化景觀串聯及休憩節點規畫。

侯友宜表示，海堤段工程預算約2億元，將原自行車道的視覺封閉、缺乏遮蔭空間及中斷騎乘等問題，改善後騎乘空間將有藍海眺景、遮蔭休憩節點及騎乘路線縫合市區路網，是整體路網中視野最遼闊、自然風貌最豐富的一段，完工後，未來能遠眺淡水河出海口與觀音山，是騎行路線中視野最遼闊的黃金景觀區段，輕鬆享受包場看海感受。

高灘處長黃裕斌說明，隨著淡海輕軌藍海線開通，民眾亦可乘坐淡海輕軌至沙崙站，出站後散步或騎乘YouBike沿既有淡水河濱自行車道前往，另外海堤段自行車道因坐落於海岸管制區中特定管制區，規定海岸地區開放每日上午6時至下午7時，故請民眾前往觀海或騎乘自行車時注意開放時間。

黃裕斌補充，海堤段總長約1.7公里，工程主要為拓寬自行車道，規畫以海天一線，建置淨寬3公尺的堤頂自行車道，以高架鋼構橋落柱於海堤混凝土結構，與無限綿延海景結合，並優化既有的自行車道與入口標誌指引，提供更清楚、舒適的通行空間，提升金色水岸自行車道串接性。

為提升淡水金色水岸遊憩品質與自行車通行安全，新北市高灘地工程管理處推動「金色水岸觀海長堤自行車道營造工程」，其中海堤段工程範圍，力拚今年7月前完工啟用。記者江婉儀／攝影
為提升淡水金色水岸遊憩品質與自行車通行安全，新北市高灘地工程管理處推動「金色水岸觀海長堤自行車道營造工程」，其中海堤段工程範圍，力拚今年7月前完工啟用。記者江婉儀／攝影

