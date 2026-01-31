影／火車回來了！平溪線復駛首日遊客搶拍 業者：盼春節補回人潮
台鐵平溪線因路基流失、邊坡崩塌停駛逾3個月，以放天燈為觀光賣點的十分、平溪、菁桐人潮和生意少逾三成，今天復駛首日遇到下雨，還是有不少遊客等在十分老街放天燈、拍照，歡呼「火車回來了」。天燈業者說，預計還要3個月才能恢復元氣，盼農曆春節把流失的三成人潮和生意可以稍微補回來。
去年10月下旬，平溪線嶺腳、望古站間路段因強降雨造成兩處路基流失，另外還有多處邊坡坍方，全線停駛，衝擊平溪地區觀光遊憩產業。台鐵搶修工程1月25日完工，完成全線軌道、號誌、電力及邊坡等設施試運轉與自主聯合檢查，確認行車安全無虞，平溪線瑞芳至菁桐間列車今天起恢復正常行駛。
今天上午雖然下雨，人潮較少，但十分老街有不少菲律賓、韓國、日本外國團客及少部分本地遊客施放天燈，寫下心願後看著天燈冉冉升空，驚呼連連，10點多看到火車進站，一名遊客說「很開心火車回來了」，大家爭相拍照。平溪老街上人潮因雨不多，業者說，因雨人潮不多，希望不要再下雨了。
導遊王律仁今天帶馬來西亞遊客到平溪，他說，「火車終於又回來了，客人又變多了，遊客都很體驗火車經過身邊並放天燈的感覺，今天能拍到火車，大家都很開心。」
遊客說，平溪線火車從十分兩排房子中間穿過是最大賣點，很多遊客來看這種場景，在火車的氛圍中放天燈，很浪漫。店家都希望復駛能重振商機，一名業者說，去年10月剛要進入旺季，沒想到火車竟停駛，苦撐至今。
天燈業者胡連煌表示，現在平溪天燈多靠外國遊客，停駛後人潮和生意少逾三成，業者都苦哈哈，火車開始通了之後，人潮不會馬上恢復，預計得要3個月以上逐漸恢復元氣，但至少是很好的開始，尤其農曆春節連假馬上就要到了，盼過年人潮能夠補回一些這3個月少掉的生意。
台鐵統計，平溪線瑞芳至菁桐間在停駛前，去年平均每月每站進出人次，以瑞芳站最多，上車人數月平均15萬3939人、下車人數月平均16萬5395人；其次是十分站上車人數月平均3萬2734人、下車人數月平均3萬1868人。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言