每日1.08件…「大度路」為何淪為雙北危機路？車禍頻傳原因曝光

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
大度大業路口至大度立德路口沿線設有機車優先車道分隔島，北市府考量近年事故頻繁、淡北道路施工後壅塞疑慮，近期拆除分隔島。圖／林杏兒研究室提供
大度大業路口至大度立德路口沿線設有機車優先車道分隔島，北市府考量近年事故頻繁、淡北道路施工後壅塞疑慮，近期拆除分隔島。圖／林杏兒研究室提供

連絡台北士林、北投和新北淡水的交通要道大度路，去年陸續拆除機車優先車道分隔島，汽機車混流，路面還有不明石塊害騎士摔車，且該路段車速快，險象環生。交工處說，考量事故頻繁且淡北道路施工將壅塞而拆，持續觀察車流並檢討。

北投區重要幹道大度大業路口至大度立德路口沿線設有機車優先車道分隔島，但沿線缺口多有汽車右轉需求，常有右轉汽車與直行機車交織風險，加上淡水河北側沿河平面道路施工在即，將導致大度立德路口至大度路、中央北路2段257巷口往西縮減1線快車道。交工處考量近年事故頻繁、淡北道路施工後壅塞疑慮，因此拆除分隔島。

不過，分隔島拆除後，有騎士接連兩度摔車，直呼「很危險」。接獲陳情的議員林杏兒指出，拆除汽機車分隔島是為配合淡北道路闢建工程，由雙北市新工處共同負責，去年11月起開拆時，騎士們反映汽車、砂石車不斷流入原本機車道，險象環生，造成機車車速變慢許多，還出現不明石塊害摔，至今也不知找誰索賠，考慮申請國賠。

林杏兒發現，大度路去年11、12月機車交通事故高達66件，平均每日1.08件，比起施工前9、10月共60件、日均0.98件，事故發生率確實有增加趨勢。

她認為，應讓汽機車分流為宜，空間可考慮拆除大度路旁的綠帶和自行車道，作為機車專用道，降低事故發生；也建議交通局與警方研議加裝監視器、科技執法設備，並加強取締砂石車應蓋好防塵布防石塊掉落。

交工處說，過往許多汽車右轉曾與直行機車發生側撞事故，考量交通安全且評估後，2019年7月拆除大度立德路口分隔島，該路口拆除前3年共發生31件右轉側撞事故，近3年內僅發生1件。此次分隔島拆除後，雖有民眾陳情交織問題，但用路人習慣路型後，目前民眾陳情案件已趨緩，最新統計是去年12月10件、今年1月5件。

交工處允諾，持續觀察車流，也會以交通工程管理及執法等方式，適時檢討調整。新工處表示，大度路全線分隔島拆除工程3.6公里，部分分隔島已完成拆除及路面復原，目前僅剩往淡水方向大業路口至大度路1段150巷口500公尺分隔島，因路側護欄新設路燈基座養護甫完成，待路燈遷移接電後，接續拆除並出土，天候允許下，預計農曆年前全部完工。

北市大度路全線分隔島拆除工程3.6公里，部分已完成拆除及路面復原，預計農曆年前全部完工。圖／林杏兒研究室提供
北市大度路全線分隔島拆除工程3.6公里，部分已完成拆除及路面復原，預計農曆年前全部完工。圖／林杏兒研究室提供
北市府拆除大度路的機車優先車道分隔島，用路人反映汽機車混流等安全疑慮。圖／林杏兒研究室提供
北市府拆除大度路的機車優先車道分隔島，用路人反映汽機車混流等安全疑慮。圖／林杏兒研究室提供
大度路全線分隔島拆除工程3.6公里，部分分隔島已完成拆除及路面復原。圖／林杏兒研究室提供
大度路全線分隔島拆除工程3.6公里，部分分隔島已完成拆除及路面復原。圖／林杏兒研究室提供

交通事故 車道 淡水河

相關新聞

每日1.08件…「大度路」為何淪為雙北危機路？車禍頻傳原因曝光

連絡台北士林、北投和新北淡水的交通要道大度路，去年陸續拆除機車優先車道分隔島，汽機車混流，路面還有不明石塊害騎士摔車，且...

延平北路三段凌晨封路施工沒通知 北市官員稱「非挖掘範圍」惹怒里長

北市延平北路三段一處建案復舊，日前凌晨道路施工，因車道縮減、噪音、強光與揚塵擾民，影響範圍超出所在地的景星里，附近隆和里...

2026新北平溪天燈節20呎天燈主燈 今齊聚巿民廣場首次亮相

2026新北市平溪天燈節於今舉行記者會，由新北市長侯友宜與活動代言人「極地超馬運動員」陳彥博揭開序幕，邀請民眾於2月27...

人物開箱／黃今打造101避雷針

美國的極限攀岩好手 Alex Honnold 徒手攀上台北101，他站上城市最高點的畫面迅速擴散，而最後一個動作伸手觸碰塔頂那根細長的避雷針，那一觸，象徵攀登的成功標記。多數人不知道那根避雷針並非來自國外，而是出自新北一家製造商。

新聞眼／衝刺政績 蔣萬安跟自己賽跑

台北市長蔣萬安昨在里長座談中，堅定展現大都更時代不容許少數人阻礙，毫不猶豫的鐵腕作風，加速都更絕對是兼顧民意作法，尤其今...

大都更時代受阻 蔣萬安祭鐵腕

台北市長蔣萬安力推大都更時代，但中正區有兩處大型都更難題，永春街地區都更案有用地和300多違占戶等問題，嚴重延宕，水源2、3期整宅都更也還有不同意戶協調中，兩處里長昨天紛紛向蔣萬安陳情。 針對永春案

