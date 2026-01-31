延平北路三段凌晨封路施工沒通知 北市官員稱「非挖掘範圍」惹怒里長

北市延平北路三段一處建案復舊，日前凌晨道路施工，因車道縮減、噪音、強光與揚塵擾民，影響範圍超出所在地的景星里，附近隆和里居民生活受影響，事前毫無資訊，里長要求道管中心加強通報與管理。對此，北市工務局指出，道管中心會更謹慎檢討。

隆和里長沈春華說，辦公處事前完全沒有接獲任何通知，居民只能臨時打電話抱怨，事後她向道管中心詢問，得到的回覆竟是「因為不是挖掘範圍，所以沒有特別要求通知受影響的相鄰里」，這樣的說法，讓基層里長與居民都難以接受。

她說，依過往經驗，只要管線單位施工範圍涉及多個里別，道管中心通常會在「施工通知單」上明確要求施工單位逐一通知各相關里辦公處，讓里長能夠提前向居民說明、協助溝通，降低民怨，這樣的作法相對合理，但在建案施工案件中，標準卻鬆動。

她舉案例，1月23日核發的一份「建案工程道路周邊修復施工證」中，備註欄清楚載明「涉及占用車道施工，請於施工前一日電話或傳真通知轄區警察分局連絡窗口及里辦公處知悉。」顯示市府知道，只要影響公共道路與交通，就應主動通知地方。

沈春華表示，實際發出的「建案復舊施工通知單」，卻僅要求通知挖掘所在地的單一里辦公處，對於實際受交通管制、噪音與施工影響的相鄰里辦公處，卻完全未列入通知對象。

北市工務局表示，延平北路3段道路施工事前已與在地里長及警察局會勘，考量此路段屬交通易壅塞路段，又其路面復舊作業交維設施範圍較大，為維護用路人及公車行駛安全，並避免施工對周邊交通造成較大衝擊，道管中心與轄區相關單位會勘協調，核可夜間11時30分至翌日6時施工。