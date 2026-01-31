快訊

今起全台有雨北東愈晚愈冷！氣象署示警：下個周末恐迎更強冷空氣

台中凌晨爆2幼童命案 盧秀燕：沉痛不捨、希望外界尊重家屬

好市多「新年禮盒」上架！會員齊推這款：一個早上就吃光

聽新聞
0:00 / 0:00

延平北路三段凌晨封路施工沒通知 北市官員稱「非挖掘範圍」惹怒里長

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
北市延平北路三段一處建案復舊，日前凌晨道路施工擾民，又沒通知，引起里長不滿。圖／隆和里長沈春華提供
北市延平北路三段一處建案復舊，日前凌晨道路施工擾民，又沒通知，引起里長不滿。圖／隆和里長沈春華提供

北市延平北路三段一處建案復舊，日前凌晨道路施工，因車道縮減、噪音、強光與揚塵擾民，影響範圍超出所在地的景星里，附近隆和里居民生活受影響，事前毫無資訊，里長要求道管中心加強通報與管理。對此，北市工務局指出，道管中心會更謹慎檢討。

隆和里長沈春華說，辦公處事前完全沒有接獲任何通知，居民只能臨時打電話抱怨，事後她向道管中心詢問，得到的回覆竟是「因為不是挖掘範圍，所以沒有特別要求通知受影響的相鄰里」，這樣的說法，讓基層里長與居民都難以接受。

她說，依過往經驗，只要管線單位施工範圍涉及多個里別，道管中心通常會在「施工通知單」上明確要求施工單位逐一通知各相關里辦公處，讓里長能夠提前向居民說明、協助溝通，降低民怨，這樣的作法相對合理，但在建案施工案件中，標準卻鬆動。

她舉案例，1月23日核發的一份「建案工程道路周邊修復施工證」中，備註欄清楚載明「涉及占用車道施工，請於施工前一日電話或傳真通知轄區警察分局連絡窗口及里辦公處知悉。」顯示市府知道，只要影響公共道路與交通，就應主動通知地方。

沈春華表示，實際發出的「建案復舊施工通知單」，卻僅要求通知挖掘所在地的單一里辦公處，對於實際受交通管制、噪音與施工影響的相鄰里辦公處，卻完全未列入通知對象。

北市工務局表示，延平北路3段道路施工事前已與在地里長及警察局會勘，考量此路段屬交通易壅塞路段，又其路面復舊作業交維設施範圍較大，為維護用路人及公車行駛安全，並避免施工對周邊交通造成較大衝擊，道管中心與轄區相關單位會勘協調，核可夜間11時30分至翌日6時施工。

工務局指出，半夜施工未及時通知鄰近里長及住戶，造成不便，道管中心會更謹慎檢討。後續除監督施工單位狀況外，也會加強對各施工單位宣導，應視施工影響範圍增加施工前通知單張貼位置，並於施工前3日通知里長。 施工噪音部分，亦會請環保局加強稽查，夜間施工仍應遵守噪音防制相關規定。

北市延平北路三段一處建案復舊，日前凌晨道路施工擾民，又沒通知，引起里長不滿。圖／隆和里長沈春華提供
北市延平北路三段一處建案復舊，日前凌晨道路施工擾民，又沒通知，引起里長不滿。圖／隆和里長沈春華提供

噪音 北市 車道

延伸閱讀

北市女不爽胞姊 Uber Eats訂「2把主廚刀」恐嚇對方遭判刑

北市點名消費爭議黑名單 滿場娛樂、Klook上榜是因「老菸槍雙人組」

國防部外槍響？北市男持空氣槍射擊 警到場查扣23顆BB彈...他下場曝了

今年首例7旬男染漢他病毒喪命 北市環保局清潔消毒大安區住家

相關新聞

每日1.08件…「大度路」為何淪為雙北危機路？車禍頻傳原因曝光

連絡台北士林、北投和新北淡水的交通要道大度路，去年陸續拆除機車優先車道分隔島，汽機車混流，路面還有不明石塊害騎士摔車，且...

延平北路三段凌晨封路施工沒通知 北市官員稱「非挖掘範圍」惹怒里長

北市延平北路三段一處建案復舊，日前凌晨道路施工，因車道縮減、噪音、強光與揚塵擾民，影響範圍超出所在地的景星里，附近隆和里...

2026新北平溪天燈節20呎天燈主燈 今齊聚巿民廣場首次亮相

2026新北市平溪天燈節於今舉行記者會，由新北市長侯友宜與活動代言人「極地超馬運動員」陳彥博揭開序幕，邀請民眾於2月27...

人物開箱／黃今打造101避雷針

美國的極限攀岩好手 Alex Honnold 徒手攀上台北101，他站上城市最高點的畫面迅速擴散，而最後一個動作伸手觸碰塔頂那根細長的避雷針，那一觸，象徵攀登的成功標記。多數人不知道那根避雷針並非來自國外，而是出自新北一家製造商。

新聞眼／衝刺政績 蔣萬安跟自己賽跑

台北市長蔣萬安昨在里長座談中，堅定展現大都更時代不容許少數人阻礙，毫不猶豫的鐵腕作風，加速都更絕對是兼顧民意作法，尤其今...

大都更時代受阻 蔣萬安祭鐵腕

台北市長蔣萬安力推大都更時代，但中正區有兩處大型都更難題，永春街地區都更案有用地和300多違占戶等問題，嚴重延宕，水源2、3期整宅都更也還有不同意戶協調中，兩處里長昨天紛紛向蔣萬安陳情。 針對永春案

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。