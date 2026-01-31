2026新北平溪天燈節20呎天燈主燈 今齊聚巿民廣場首次亮相

2026新北市平溪天燈節於今舉行記者會，由新北市長侯友宜與活動代言人「極地超馬運動員」陳彥博揭開序幕，邀請民眾於2月27日平溪國中、3月3日十分廣場一同參與年度文化節慶，今年首次將3盞20呎造型馬年天燈，從平溪區移師至市民廣場齊聚亮相，宣布活動開跑。

侯友宜表示，平溪天燈節今年活動以「馬驫奔騰，邁向成功」、「龍馬精神，活力新北」為主軸，融合馬年光雕秀，與5盞造型天燈主燈共同百盞齊飛，為民眾獻上夜晚最動人的視覺祈福饗宴及最震憾的祈福盛典。

本次平溪場3盞20呎高馬年特色大型天燈主燈，首次至板橋都會區市民廣場現身亮相，現場可以看到3盞20呎高的福馬天燈合體聚首曝光。

其中，金色福馬代表財富、紅色福馬代表福氣，橘色福馬代表大吉大利，三馬組合「驫」，寓意「馬驫奔騰，邁向成功」；氣勢磅礡及福氣十足的3盞巨型馬型天燈，搭配新北市騎警隊的4匹駿馬象徵馬到成功，也為馬年祈福拜早年。值得一提的是，在3月3日十分場將有2盞20呎高的「龍馬」雙神獸主燈，代表「龍馬精神，活力新北」也將展出升空。

觀旅局表示，平溪場共計9波天燈施放，每波100盞天燈同時升空，十分場共計9波段，每波150盞天燈齊飛，免費的天燈施放券也將於活動當日上午10時30分於活動地點服務台準時發放，想親身體驗上百盞天燈齊放氛圍的民眾，即日起也開放網路預約天燈施放券，還可獲贈神秘小禮物。

今年的平溪天燈節系列活動也新增「數位驚喜」，包括AR擴增實境及天燈濾鏡等工具，讓大家在穿梭平溪山城尋訪美景時，還能透過手機尋找虛擬天燈，與天燈主燈拍照留念。

文化體驗方面，活動推出699元在地小旅行，當地導遊帶領旅客漫步平溪，感受平溪的慢活魅力。行程涵蓋當地人文、自然景點與礦業文化的深度導覽，搭配手作DIY小物、專屬紀念品、100元平溪商圈店家優惠兌換券及參與齊放天燈。