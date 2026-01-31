元智大學新北分部動土 留3千坪綠地

聯合報／ 記者江婉儀／新北報導
新北市長侯友宜出席元智大學新北分部興建工程動土典禮。記者江婉儀／攝影
新北市長侯友宜出席元智大學新北分部興建工程動土典禮。記者江婉儀／攝影

元智大學昨日在林口校區舉行新北分部興建工程動土典禮，該基地由遠東集團投入逾21億元打造，未來將成為「醫護教育＋智慧科技」的跨域人才培育重鎮。元智大學表示，新北分部預計2028年3月營運。

元智大學新北分部定位為「公園中的大學」，保留3千坪綠地並設置環校步道，與民眾共享休憩空間，並串聯鄰近林口國民運動中心，打造健康生活廊帶，校區也預留日照中心與「健康故事館」，未來提供高齡者日間照護與健康促進服務。

新北市長侯友宜昨出席動土活動表示，林口新市鎮近年發展快速，市府匯聚新創園區、國際媒體園區等產業，將林口打造為北台灣腹地最大的AI科技城，且元智大學醫護學院能在林口落腳，新北有近82萬長輩，感謝校方與新北並肩作戰，讓長者能安心養老、在地生活。

元智大學校長廖慶榮指出，新北分部將做為元智大學醫護學院的重要基地，除提供醫藥衛生相關系所持續擴展所需空間，更將結合元智在資訊工程與數位科技的深厚基礎，發展AI診斷、遠距醫療及生醫數據分析，深化醫護教育與智慧科技的跨域整合，培育智慧醫療人才。

元智大學主秘吳和生強調，未來新北分部有醫學系、護理系、生物科技研究所及醫學研究所，估計未來會有超過千位學生，學校將提供400個宿舍床位。

