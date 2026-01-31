新聞眼／衝刺政績 蔣萬安跟自己賽跑

聯合報／ 本報記者楊正海

台北市長蔣萬安昨在里長座談中，堅定展現大都更時代不容許少數人阻礙，毫不猶豫的鐵腕作風，加速都更絕對是兼顧民意作法，尤其今年選戰即將開打，蔣萬安全力拚都更等政策，也正和自己賽跑，進入政績的衝刺期。

蔣萬安上任3年來，許多政績施行前，都布滿荊棘，包含大巨蛋啟用、生生喝鮮乳、爭取輝達落腳北士科和捷運6線齊發，一開始都是阻力重重，但最終得以克服，將一項項「不可能」化為已完成的任務。

都更、危老更要祭出鐵腕，核心關鍵是在地震威脅頻仍的台北市，都更絕非口水，而是生命保衛戰，蔣萬安昨在座談細數過去3年，都更報核案件數平均為過去8年的2.3倍，甚至高於其他五都加總的1.4倍，但蔣萬安也深知仍遠遠不夠，還是要加速推行。

蔣萬安也非一味的強硬，例如昨天座談中談到水源二、三期都更不同意戶只剩8戶，才會毫不猶豫動手代拆，但相對另一區永春街的都更，有歷史脈落待解，也展現細膩一面，要求優先解決300多違占戶同時，也要有安置計畫。

2026選戰，蔣萬安拚連任，政績是重中之重，無論市長當選時是靠顏值、形象或個人形象、魅力，但做了一任之後，首都選民新鮮感不再，看的就是政見有沒有兌現，尤其擘畫市政藍圖除了要尊重少數，也要回應多數市民需求。

即便蔣萬安連任相對樂觀，但選舉沒有「絕對」，尤其在選戰過程中，是國民黨的指標，包括得票狀況，是否有外溢效應，蔣萬安累積的底氣夠不夠，才是他真正的考驗。

蔣萬安 都更 北士科 大巨蛋

延伸閱讀

大都更時代受阻 蔣萬安祭鐵腕

永春街地區300戶違占戶卡20年 蔣萬安曝解方：組跨局處小組

影／輝達第二總部再落腳北士科？蔣萬安：若提需求會協助

2026最大的敵人不是王世堅？「民調大贏」蔣萬安說話了

相關新聞

大都更時代受阻 蔣萬安祭鐵腕

台北市長蔣萬安力推大都更時代，但中正區有兩處大型都更難題，永春街地區都更案有用地和300多違占戶等問題，嚴重延宕，水源2、3期整宅都更也還有不同意戶協調中，兩處里長昨天紛紛向蔣萬安陳情。 針對永春案

新聞眼／衝刺政績 蔣萬安跟自己賽跑

台北市長蔣萬安昨在里長座談中，堅定展現大都更時代不容許少數人阻礙，毫不猶豫的鐵腕作風，加速都更絕對是兼顧民意作法，尤其今...

白天夜晚兩樣情 北市內湖樂活公園正式展開夜櫻季今年不一樣

2026樂活夜櫻季的首場活動，今晚在北市內湖樂活公園正式展開，展期至2月22日，公園處特別設計燈光照明，讓賞櫻民眾在月夜...

台北燈節主角不能是「泡泡瑪特」？ 觀傳局長轟吳欣岱：別再雙標

台灣基進台北黨部主委吳欣岱今在臉書批評，台北市政府要把2026台北燈節的主角，留給中國品牌「泡泡瑪特（POPMART）」...

200株櫻花陸續綻放 汐止區文化櫻花季1/31登場

粉紅花海沿溪綿延，春日氣息悄然在汐止文化里康誥坑溪畔展開，今年的「康誥坑溪文化櫻花季」從1月17日至2月22日盛大登場，步道種植上百株台灣山櫻花，沿溪盛開的桃紅花海，不僅帶給民眾早春浪漫的視覺饗宴，也展現多年封溪護漁政策孕育的自然生態成果，現在沿線櫻花陸續綻放，而一年一度的文化櫻花季開幕式，就要在1月31日(六)登場，當天有精彩表演還有農夫市集，邀請民眾一起來感謝櫻花粉嫩魅力。

年前好溫暖 汐止區王母救世宮捐300件棉被助弱勢

歲末年終愛心滿滿，汐止區王母救世宮在過年前準備了300件的棉被幫助弱勢，希望他們都能夠溫暖過新年，今(30)日捐贈儀式上，包括汐止區公所、家扶、老吾老基金會、崇義高中等單位都出席，並且回贈感謝狀表示感謝。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。