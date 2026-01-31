新聞眼／衝刺政績 蔣萬安跟自己賽跑

台北市長蔣萬安昨在里長座談中，堅定展現大都更時代不容許少數人阻礙，毫不猶豫的鐵腕作風，加速都更絕對是兼顧民意作法，尤其今年選戰即將開打，蔣萬安全力拚都更等政策，也正和自己賽跑，進入政績的衝刺期。

蔣萬安上任3年來，許多政績施行前，都布滿荊棘，包含大巨蛋啟用、生生喝鮮乳、爭取輝達落腳北士科和捷運6線齊發，一開始都是阻力重重，但最終得以克服，將一項項「不可能」化為已完成的任務。

都更、危老更要祭出鐵腕，核心關鍵是在地震威脅頻仍的台北市，都更絕非口水，而是生命保衛戰，蔣萬安昨在座談細數過去3年，都更報核案件數平均為過去8年的2.3倍，甚至高於其他五都加總的1.4倍，但蔣萬安也深知仍遠遠不夠，還是要加速推行。

蔣萬安也非一味的強硬，例如昨天座談中談到水源二、三期都更不同意戶只剩8戶，才會毫不猶豫動手代拆，但相對另一區永春街的都更，有歷史脈落待解，也展現細膩一面，要求優先解決300多違占戶同時，也要有安置計畫。

2026選戰，蔣萬安拚連任，政績是重中之重，無論市長當選時是靠顏值、形象或個人形象、魅力，但做了一任之後，首都選民新鮮感不再，看的就是政見有沒有兌現，尤其擘畫市政藍圖除了要尊重少數，也要回應多數市民需求。

即便蔣萬安連任相對樂觀，但選舉沒有「絕對」，尤其在選戰過程中，是國民黨的指標，包括得票狀況，是否有外溢效應，蔣萬安累積的底氣夠不夠，才是他真正的考驗。