大都更時代受阻 蔣萬安祭鐵腕

聯合新聞網／ 記者楊正海／台北報導
台北市長蔣萬安昨出席中正區里長座談會，針對都更延宕祭出鐵腕。記者許正宏／攝影
台北市長蔣萬安昨出席中正區里長座談會，針對都更延宕祭出鐵腕。記者許正宏／攝影

台北市長蔣萬安力推大都更時代，但中正區有兩處大型都更難題，永春街地區都更案有用地和300多違占戶等問題，嚴重延宕，水源2、3期整宅都更也還有不同意戶協調中，兩處里長昨天紛紛向蔣萬安陳情。

針對永春案，蔣萬安說，會優先「排占」也要有安置計畫；至於水源案，蔣強調，只要合法、合程序就會執行代拆，毫不猶豫，「如果可以加速，一定全力推進」。

蔣萬安昨參加中正區「與里長有約」座談，富水里長陳麗真指出，永春街地區都更案講了已經是20幾年，6年前才進行都更，但這邊土地好像都不符合都更條例，有300多戶違占戶，只有極少部分住戶符合搬遷補償，大多數都是違建，已經過了好幾代。

北市水源二、三期整宅居民期待都更，里長說，還需跟不同意都更住戶協調。圖／北市民政局提供
北市水源二、三期整宅居民期待都更，里長說，還需跟不同意都更住戶協調。圖／北市民政局提供

「北市是這麼美麗的都市，但永春街這邊有一個瘤，都沒有辦法切除掉」她感嘆，如果這裡不符合都更的條例，希望可以改成市地重劃，這對市長來說，這麼多年了是個燙手山芋，實在真的不知道怎麼解決。

蔣萬安表示，他知道這邊有國有地、市有地，產權複雜，包括北市財政局、國產署國防部和政戰局的土地，也有私地，而且又有違占戶，也必須要跟中央一起定計畫；目前初步「排占」，當然也要安置計畫，至於里長所提的市地重劃，會請地政局評估。

林興里長吳寶燕也陳情，北市水源2、3期整宅老舊建築正公辦都更中，但進度真的太慢了，居民很期盼更新處趕快處理，降低對住宅安全的不確定性，且這個案件核定後，還需要跟不同意都更的住戶協調，太耗時間且冗長，好像比一般都更時間更久，造成大家對公辦都更的失望。

蔣萬安表示，此案已經從最早的460多戶，到現在剩8戶還沒同意，他也請更新處今年要完成程序，如果最後還剩下幾戶，市府就會依照程序加速推進。

蔣萬安說，他上任之後，就很堅定執行幾件代拆，只要合法合程序，就會進行代拆，毫不猶豫，市府就是大力推動都更，他一定會加速，當然一切也必須符合程序，也請里長回去跟住戶回覆，市府一定會全力進行。

蔣萬安 都更 國防部 國產署 國有地

