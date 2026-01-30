快訊

確定是他！川普提名華許接掌下任Fed主席 昔日鷹派立場微妙轉變

平溪天燈節2月27日首登場 3盞20呎福馬主燈搶亮相

中央社／ 新北30日電

2026新北市平溪天燈節將於2月27日在平溪國中登場，3月3日移師十分廣場，各施放9波天燈。極地超運動員陳彥博代言，呼應馬年精神，如同其挑戰極限的超馬意志。

新北市府觀光旅遊局今晚在市府市民廣場舉行平溪天燈節記者會，展出3盞20呎高馬年主燈，金色象徵財富、紅色代表福氣、橘色寓意大吉大利，三馬合體成「驫」，象徵奔騰向前。

今晚亮相的主燈，搭配新北市警察局騎警隊4匹駿馬現身，增添馬到成功祝福意涵。觀旅局表示，天燈節將於2月27日在平溪國中登場，3月3日移師十分廣場舉行。各規劃9波天燈施放，分別平溪場每波100盞與十分場每波150盞齊飛，呈現壯觀齊放景象。

觀旅局說，活動當天上午10時30分起，現場免費發放天燈施放券。活動並結合藝文演出與光雕投影秀，邀方季惟等藝人演出，並推出AR擴增實境、天燈濾鏡、心理測驗與祈福繪馬等數位體驗。

市長侯友宜與極地超馬運動員陳彥博共同宣布活動開跑，他表示，因應馬年與超馬精神相呼應，祝福陳彥博在瑞典北極圈的極地橫越賽順利奪冠，也藉其超馬力量讓世界看見台灣。

陳彥博說，春節大年初三就要出發，他在參賽名單上發現自己是唯一的亞洲人，故這次許願可以獲得總冠軍，並將目標願望寫下，並投入天燈會場旁的許願竹筒。

天燈製作師傅胡民樹接受中央社記者訪問表示，今年活動以「馬驫奔騰，邁向成功」與「龍馬精神，活力新北」為主軸，每一只「福馬」主燈動員8人，耗時一星期製作完成，今晚亮相的主燈將於平溪場施放，十分場將會製作「龍馬精神」的主燈亮相，結合馬年光雕秀與造型主燈，打造夜間祈福視覺盛宴。

天燈

延伸閱讀

西門町潮玩樂園太狂！ 2026台北燈節首度聯手「泡泡瑪特」6大IP亮相　8米高Baby Molly主燈超萌必拍

新北燈會15米紅寶馬主燈在大都會公園 2款小提燈今亮相

八弟挑戰歐洲名峰馬特洪峰 不忘發揮網紅本能發限動

屏東燈節主燈「山之光」點燈 四大燈區逛個夠

相關新聞

天母人驚見公園砲台對準民宅 斥資17萬卻讓民眾直呼壓力好大

北市天母一處公園近來出現「砲台」，卻被發現砲口正對前方住宅建物，引發住戶不安，議員汪志冰直呼公共藝術不應建立在居民的恐懼...

台北燈節主角不能是「泡泡瑪特」？ 觀傳局長轟吳欣岱：別再雙標

台灣基進台北黨部主委吳欣岱今在臉書批評，台北市政府要把2026台北燈節的主角，留給中國品牌「泡泡瑪特（POPMART）」...

違規最重罰1萬！台北無菸城市首個示範點 迪化街唯一合法吸菸區在這

「2026台北年貨大街」明天登場，北市府今年擴大迪化街的禁菸範圍，今天下午已在大稻埕碼頭5號水門旁廣場設立期間限定吸菸區...

白天夜晚兩樣情 北市內湖樂活公園正式展開夜櫻季今年不一樣

2026樂活夜櫻季的首場活動，今晚在北市內湖樂活公園正式展開，展期至2月22日，公園處特別設計燈光照明，讓賞櫻民眾在月夜...

200株櫻花陸續綻放 汐止區文化櫻花季1/31登場

粉紅花海沿溪綿延，春日氣息悄然在汐止文化里康誥坑溪畔展開，今年的「康誥坑溪文化櫻花季」從1月17日至2月22日盛大登場，步道種植上百株台灣山櫻花，沿溪盛開的桃紅花海，不僅帶給民眾早春浪漫的視覺饗宴，也展現多年封溪護漁政策孕育的自然生態成果，現在沿線櫻花陸續綻放，而一年一度的文化櫻花季開幕式，就要在1月31日(六)登場，當天有精彩表演還有農夫市集，邀請民眾一起來感謝櫻花粉嫩魅力。

年前好溫暖 汐止區王母救世宮捐300件棉被助弱勢

歲末年終愛心滿滿，汐止區王母救世宮在過年前準備了300件的棉被幫助弱勢，希望他們都能夠溫暖過新年，今(30)日捐贈儀式上，包括汐止區公所、家扶、老吾老基金會、崇義高中等單位都出席，並且回贈感謝狀表示感謝。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。