白天夜晚兩樣情 北市內湖樂活公園正式展開夜櫻季今年不一樣

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
2026樂活夜櫻季的首場活動，今晚在北市內湖樂活公園正式展開。圖／北市公園處提供
2026樂活夜櫻季的首場活動，今晚在北市內湖樂活公園正式展開。圖／北市公園處提供

2026樂活夜櫻季的首場活動，今晚在北市內湖樂活公園正式展開，展期至2月22日，公園處特別設計燈光照明，讓賞櫻民眾在月夜之下，享受另一種櫻花之美。透過音樂、光影與花景交織，讓民眾不用出國，也能置身京都賞櫻的氣氛中。

樂活二期公園於今年正式開放，與往年相比賞櫻的空間更有餘裕。公園處指出，漫步在賞花步道，可以欣賞夜間寒櫻、八重櫻與吉野櫻交錯綻放的景致，從1月底至2月底隨著時間推移，不同品種的櫻花將陸續綻放。

公園處指出，目前園區櫻花整體花開情況約為二成，隨氣溫回暖，預估2月9日至2月13日當週進入盛開期，屆時將為最佳賞花時段。

台北市副市長李四川晚間參加賞夜櫻活動，他說，樂活夜櫻季已成為台北迎春的重要活動，不僅展現市府在推動環境友善及城市美學的努力，櫻花步道在整體動線規畫與環境氛圍上都更加成熟，讓市民以輕鬆愉快的方式走入公園。

公園處長藍舒凢表示，今年從活動設計、場地運用到民眾參與方式，皆納入環境友善與資源循環的原則，現場以回收再製的裝置藝術為呈現，讓民眾在賞櫻過程中，也能看見資源循環轉化為公共藝術的實際樣貌。

公園處提醒，雖然樂活地下停車場於今年完工開放，仍建議民眾多利用大眾運輸前往，以獲得更順暢的賞櫻體驗。可搭乘捷運文湖線至 東湖站 3 號出口，步行約 10 分鐘即可抵達；或搭乘53、281、287、630、646、棕19、藍12、藍51至「東湖社區站」步行1分鐘；203、284、629、677、711、896、903、藍36、棕19、紅2 至「東湖國小站」步行2分鐘即可到達。鄰近亦設有 YouBike 站點，提供多元便利的交通選擇，同時也請民眾在園區周邊行走及往返一期、二期區域時，特別留意過馬路的安全，注意來車，共同維護賞櫻安全。

