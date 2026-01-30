快訊

台北燈節主角不能是「泡泡瑪特」？ 觀傳局長轟吳欣岱：別再雙標

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
北市觀傳局長余祥。圖／北市觀傳局提供
北市觀傳局長余祥。圖／北市觀傳局提供

台灣基進台北黨部主委吳欣岱今在臉書批評，台北市政府要把2026台北燈節的主角，留給中國品牌「泡泡瑪特（POPMART）」根本是忽視台北市擁有豐富的文化資源。對此，北市觀傳局長余祥怒批吳欣岱，別再雙標；也不要自己擁抱LABUBU，然後口中大罵LABUBU。

吳欣岱今日在臉書發文批評，將燈節主角留給中國大陸的泡泡瑪特，還提出嚴厲質疑，第一、拿台灣人的納稅錢，幫中國品牌辦「超級展售會」；第二、引入充滿爭議的「傲慢品牌」，這叫安全友善？第三、國際大師視台灣文化為珍寶，市府卻自廢武功；第四、缺乏文化自信，只能走廉價的捷徑。

吳欣岱還說，她過去也曾經拿過泡泡瑪特的娃娃拍照，自從知道是中國品牌，「創辦人還是政協委員後，這樣的產品讓人感覺到的就不是可愛，而是背後的文化侵略了。」

北市觀傳局長余祥回擊，包含全球知名的紐約梅西感恩節大遊行都與泡泡瑪特合作，相信大家不會認為紐約被「文化侵略」；眾多國際巨星如Lisa、張員瑛、Lady Gaga也都是泡泡瑪特的愛好者，相信也沒有人認為他們被「文化侵略」。

她說，今年台北燈節首度採取「雙IP、雙展區」策展概念，為全國首創，花博展區與變形金剛合作，西門展區則與泡泡瑪特合作，2個IP都是全球知名品牌，泡泡瑪特官方授權，由台灣團隊設計、製作，更將燈組融入台北意象，正是透過知名IP行銷台北、讓世界看到台北。

余祥表示，請有心人士對自己的文化有信心，別再雙標；也不要自己擁抱LABUBU，然後口中大罵LABUBU；另外，燈節的IP都是正版授權，絕不會像有心人士疑似使用盜版商品。

吳欣岱的臉書文，也引來藍營圍剿。中正萬華議員擬參選人郭音蘭在臉書指出，看到「小綠」吳欣岱忙著幫自己心愛的LABUBU扣紅帽子，真的讓人大開眼界。還貼出吳欣岱過去抱著 LABUBU開心合照，反諷雙標到讓人發笑。

北市港湖區議員擬參選人陳冠安也指出，台南市黃偉哲市府，去年的巨型泡泡瑪特聖誕樹，是在幫中國品牌辦超級慶典嗎？吳欣岱自己就曾歡天喜地的和泡泡瑪特自拍合影發社群。

國民黨市議員擬參選人郭音蘭貼出吳欣岱過去抱著LABUBU開心照。圖／郭音蘭提供
國民黨市議員擬參選人郭音蘭貼出吳欣岱過去抱著LABUBU開心照。圖／郭音蘭提供

