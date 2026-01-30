新北路邊汽機車停車格 除夕初一全面免收費

快訊

中央社／ 新北30日電

新北市交通局表示，今年春節9天連假期間，新北市路邊汽機車平日收費停車格暫停收費，除夕、大年初一則全面暫停收費，部分地區假日收費路段則維持正常收費。

新北市交通局發布新聞稿，今年春節連假為2月14日至2月22日，新北市路邊汽、機車平日收費停車格，9天春節連假期間暫停收費，其中除夕（2月16日）、大年初一（2月17日）全面暫停收費。

交通局停車營運科科長王昶閔表示，今年預期採買年貨及出遊的車潮多，因此除了除夕及大年初一所有路邊停車格暫停收費之外，2月14日至2月15日（小年夜），以及2月18日（大年初二）至2月22日（大年初六），板橋、三峽、鶯歌、三重、蘆洲、淡水、林口、五股、八里、中和、新店、金山、深坑、石碇及坪林部分假日收費路段則維持正常收費，以提升周轉率。

交通局也提醒駕駛，春節期間應注意停車路段是否收費，若在收費路段停車，駛離時卻未見繳費單，或另外有到期的繳費單，可利用行動支付App及全國繳費網線上查詢繳費，或至新北市交通局路邊停車費查詢服務網查詢。

春節 除夕

相關新聞

天母人驚見公園砲台對準民宅 斥資17萬卻讓民眾直呼壓力好大

北市天母一處公園近來出現「砲台」，卻被發現砲口正對前方住宅建物，引發住戶不安，議員汪志冰直呼公共藝術不應建立在居民的恐懼...

台北燈節主角不能是「泡泡瑪特」？ 觀傳局長轟吳欣岱：別再雙標

台灣基進台北黨部主委吳欣岱今在臉書批評，台北市政府要把2026台北燈節的主角，留給中國品牌「泡泡瑪特（POPMART）」...

違規最重罰1萬！台北無菸城市首個示範點 迪化街唯一合法吸菸區在這

「2026台北年貨大街」明天登場，北市府今年擴大迪化街的禁菸範圍，今天下午已在大稻埕碼頭5號水門旁廣場設立期間限定吸菸區...

白天夜晚兩樣情 北市內湖樂活公園正式展開夜櫻季今年不一樣

2026樂活夜櫻季的首場活動，今晚在北市內湖樂活公園正式展開，展期至2月22日，公園處特別設計燈光照明，讓賞櫻民眾在月夜...

200株櫻花陸續綻放 汐止區文化櫻花季1/31登場

粉紅花海沿溪綿延，春日氣息悄然在汐止文化里康誥坑溪畔展開，今年的「康誥坑溪文化櫻花季」從1月17日至2月22日盛大登場，步道種植上百株台灣山櫻花，沿溪盛開的桃紅花海，不僅帶給民眾早春浪漫的視覺饗宴，也展現多年封溪護漁政策孕育的自然生態成果，現在沿線櫻花陸續綻放，而一年一度的文化櫻花季開幕式，就要在1月31日(六)登場，當天有精彩表演還有農夫市集，邀請民眾一起來感謝櫻花粉嫩魅力。

年前好溫暖 汐止區王母救世宮捐300件棉被助弱勢

歲末年終愛心滿滿，汐止區王母救世宮在過年前準備了300件的棉被幫助弱勢，希望他們都能夠溫暖過新年，今(30)日捐贈儀式上，包括汐止區公所、家扶、老吾老基金會、崇義高中等單位都出席，並且回贈感謝狀表示感謝。

