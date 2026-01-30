新北路邊汽機車停車格 除夕初一全面免收費
新北市交通局表示，今年春節9天連假期間，新北市路邊汽機車平日收費停車格暫停收費，除夕、大年初一則全面暫停收費，部分地區假日收費路段則維持正常收費。
新北市交通局發布新聞稿，今年春節連假為2月14日至2月22日，新北市路邊汽、機車平日收費停車格，9天春節連假期間暫停收費，其中除夕（2月16日）、大年初一（2月17日）全面暫停收費。
交通局停車營運科科長王昶閔表示，今年預期採買年貨及出遊的車潮多，因此除了除夕及大年初一所有路邊停車格暫停收費之外，2月14日至2月15日（小年夜），以及2月18日（大年初二）至2月22日（大年初六），板橋、三峽、鶯歌、三重、蘆洲、淡水、林口、五股、八里、中和、新店、金山、深坑、石碇及坪林部分假日收費路段則維持正常收費，以提升周轉率。
交通局也提醒駕駛，春節期間應注意停車路段是否收費，若在收費路段停車，駛離時卻未見繳費單，或另外有到期的繳費單，可利用行動支付App及全國繳費網線上查詢繳費，或至新北市交通局路邊停車費查詢服務網查詢。
