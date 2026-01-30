聽新聞
赴三重開行動治理座談 侯友宜：地方基礎建設加緊腳步推進
新北市長侯友宜今下午率領市府團隊至三重區舉辦行動治理座談，侯友宜表示，財劃法通過後，今年度預算增加1.4億元，將全力投入各項基礎建設，定會優先滿足地方需求，無論是排水系統改善工程、汙水下水道更新作業等，市府都會加緊腳步推進。
侯友宜談到，近年來三重發展快速，多項指標性工程皆有突破性進展。其中，位於三重的「新北第二行政中心」目前進度穩定，預計於今年12月完工；環狀線北環段各區段亦已全數決標，與「新北市立圖書館第二總館」皆力拚於2032年完工，三重段停車場及青年社會住宅新建工程等，市府團隊會與中央共同攜手合作，讓三重發展能夠越來越好。
會中有里長建議增設市民活動中心或調整樓層位置，對此，民政局長林耀長表示，將再辦理現勘協調，積極媒合轄內餘裕空間，除了鼓勵里長運用鄰近活動中心進行跨里資源共享，亦開放以里基層工作經費租借民間合適場所作為里活動空間，以解決空間限制，全力滿足里民活動需求。
侯友宜表示，市府正全力推動軌道建設，目標2030年達成每十萬市民享有三座車站的願景。他特別點名三重熊猴森公園已成為國際級親子景點，這些成果皆賴里長在第一線的貢獻，市府團隊的努力，讓三重的建設、計畫、福利能「加倍、加速、加碼」。侯市長現場要求各局處主動出擊，作為區公所最堅強的後盾。
