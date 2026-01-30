快訊

赴三重開行動治理座談 侯友宜：地方基礎建設加緊腳步推進

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
新北市長侯友宜今下午率領市府團隊至三重區舉辦行動治理座談。記者江婉儀／攝影
新北市長侯友宜今下午率領市府團隊至三重區舉辦行動治理座談，侯友宜表示，財劃法通過後，今年度預算增加1.4億元，將全力投入各項基礎建設，定會優先滿足地方需求，無論是排水系統改善工程、汙水下水道更新作業等，市府都會加緊腳步推進。

侯友宜談到，近年來三重發展快速，多項指標性工程皆有突破性進展。其中，位於三重的「新北第二行政中心」目前進度穩定，預計於今年12月完工；環狀線北環段各區段亦已全數決標，與「新北市立圖書館第二總館」皆力拚於2032年完工，三重段停車場及青年社會住宅新建工程等，市府團隊會與中央共同攜手合作，讓三重發展能夠越來越好。

會中有里長建議增設市民活動中心或調整樓層位置，對此，民政局長林耀長表示，將再辦理現勘協調，積極媒合轄內餘裕空間，除了鼓勵里長運用鄰近活動中心進行跨里資源共享，亦開放以里基層工作經費租借民間合適場所作為里活動空間，以解決空間限制，全力滿足里民活動需求。

​侯友宜表示，市府正全力推動軌道建設，目標2030年達成每十萬市民享有三座車站的願景。他特別點名三重熊猴森公園已成為國際級親子景點，這些成果皆賴里長在第一線的貢獻，市府團隊的努力，讓三重的建設、計畫、福利能「加倍、加速、加碼」。侯市長現場要求各局處主動出擊，作為區公所最堅強的後盾。

新北市長侯友宜今下午率領市府團隊至三重區舉辦行動治理座談。記者江婉儀／攝影
三重 侯友宜

違規最重罰1萬！台北無菸城市首個示範點 迪化街唯一合法吸菸區在這

「2026台北年貨大街」明天登場，北市府今年擴大迪化街的禁菸範圍，今天下午已在大稻埕碼頭5號水門旁廣場設立期間限定吸菸區...

永春街地區300戶違占戶卡20年 蔣萬安曝解方：組跨局處小組

台北市中正區永春街地區都更案，因國、市、私有土地交錯及300多違占戶等議題，嚴重延宕。當地里長上午在「市長與里長有約」中...

新北燈會15米紅寶馬主燈在大都會公園 2款小提燈今亮相

2026新北燈會將於2月20日起在大都會公園登場，2月22日開幕點燈展出到3月8日，為期17天。民政局表示，今年燈會以「...

200株櫻花陸續綻放 汐止區文化櫻花季1/31登場

粉紅花海沿溪綿延，春日氣息悄然在汐止文化里康誥坑溪畔展開，今年的「康誥坑溪文化櫻花季」從1月17日至2月22日盛大登場，步道種植上百株台灣山櫻花，沿溪盛開的桃紅花海，不僅帶給民眾早春浪漫的視覺饗宴，也展現多年封溪護漁政策孕育的自然生態成果，現在沿線櫻花陸續綻放，而一年一度的文化櫻花季開幕式，就要在1月31日(六)登場，當天有精彩表演還有農夫市集，邀請民眾一起來感謝櫻花粉嫩魅力。

年前好溫暖 汐止區王母救世宮捐300件棉被助弱勢

歲末年終愛心滿滿，汐止區王母救世宮在過年前準備了300件的棉被幫助弱勢，希望他們都能夠溫暖過新年，今(30)日捐贈儀式上，包括汐止區公所、家扶、老吾老基金會、崇義高中等單位都出席，並且回贈感謝狀表示感謝。

平溪區誓師響應國家清潔週 動員志工除舊布新迎新年

為迎接乾淨嶄新的一年，配合民間年終大掃除的傳統習慣，新北市平溪區今(30)日由各里里長動員志、義工集結在區公所門口舉行國家清潔日誓師大會，眾人手持清潔工具、精神抖擻，一同加入環境整理行列，以實際行動除舊布新、迎接新年到來。

