快訊

立院吵一團…王義川當面嗆她「走開啦」 王鴻薇、吳思瑤爆推擠衝突

眼神給出去靈動啦？號稱「中國性商第一人」 陸網紅周媛遭立案調查

遭Bolt司機丟包台64輾死 政大同窗還原替代役溫男生前對話「我沒喝醉」

200株櫻花陸續綻放 汐止區文化櫻花季1/31登場

觀天下／ 記者陳惠玲／汐止報導
一年一度的櫻花季在1月31日早上9點半到11點半舉辦開幕，邀請民眾一起來感謝櫻花粉嫩魅力。 圖／觀天下有線電視提供
一年一度的櫻花季在1月31日早上9點半到11點半舉辦開幕，邀請民眾一起來感謝櫻花粉嫩魅力。 圖／觀天下有線電視提供

粉紅花海沿溪綿延，春日氣息悄然在汐止文化里康誥坑溪畔展開，今年的「康誥坑溪文化櫻花季」從1月17日至2月22日盛大登場，步道種植上百株台灣山櫻花，沿溪盛開的桃紅花海，不僅帶給民眾早春浪漫的視覺饗宴，也展現多年封溪護漁政策孕育的自然生態成果，現在沿線櫻花陸續綻放，而一年一度的文化櫻花季開幕式，就要在1月31日(六)登場，當天有精彩表演還有農夫市集，邀請民眾一起來感謝櫻花粉嫩魅力。

本次櫻花季亮點包括1月31日星期六上午9時30分於文化里籃球場舉辦的新春賞櫻主活動，結合動健康推廣，由在地學校與社團輪番帶來精彩演出，增添濃厚年節氛圍；花季期間亦安排農夫市集、食農教育體驗課程，以及身障表演藝術者氣球創作等活動，展現文化櫻花季結合在地農產與友善共融理念的特色。

文化里長余寶聰提到，一年一度的櫻花季預計在1/31日早上9點半到11點半舉辦開幕，每年在文化橋頭的櫻花，都會打頭陣率先盛開，連續三年都很配合，搭配櫻花季意象，真的很美，而這株櫻花開的早跟天氣也有關係，假如溫度高的話，就開的很漂亮，這一種目前已經開了8成了，而現在整個櫻花大道200株的櫻花，幾乎都有花苞長出來了，相信在過年這段期間，尤其是春節9天，應該是開的最滿的時候，這星期六的櫻花季也歡迎大家來欣賞文化里一年一度的盛會，櫻花季開幕式。

新北市議員白珮茹說，很開心來文化里賞櫻花，今年的櫻花季會在這個星期六正式開幕，每一年都會從這時候開始，陸陸續續會有很多的人來走春，也藉著櫻花季的開幕，帶動汐止商圈的商機，讓外地人透過火車低碳旅遊的方式，到汐止走一走看一看來消費，今年很感謝市府水利局把康誥坑溪護岸做整理，讓護岸保存的更完整，環境也可以更好，也很感謝里長跟志工這麼多年來守護這片櫻花林，因為櫻花步道就在市區，很多人經過就看到一排的櫻花林，非常的吸睛，希望透過花季的展開，也帶來春天的氣息，讓城市更有生命力。

櫻花季 汐止

延伸閱讀

「2026樂活夜櫻季」點燈登場！捷運就到的地方浪漫開放至2/22，500株櫻花免費看到飽

看一次就會愛上！去京都賞櫻有這些地方可去

淡水天元宮櫻花季開跑 每晚5至8時點燈賞夜櫻

影／美炸了！南投櫻花盛放 化身浪漫粉色國度

相關新聞

違規最重罰1萬！台北無菸城市首個示範點 迪化街唯一合法吸菸區在這

「2026台北年貨大街」明天登場，北市府今年擴大迪化街的禁菸範圍，今天下午已在大稻埕碼頭5號水門旁廣場設立期間限定吸菸區...

永春街地區300戶違占戶卡20年 蔣萬安曝解方：組跨局處小組

台北市中正區永春街地區都更案，因國、市、私有土地交錯及300多違占戶等議題，嚴重延宕。當地里長上午在「市長與里長有約」中...

新北燈會15米紅寶馬主燈在大都會公園 2款小提燈今亮相

2026新北燈會將於2月20日起在大都會公園登場，2月22日開幕點燈展出到3月8日，為期17天。民政局表示，今年燈會以「...

200株櫻花陸續綻放 汐止區文化櫻花季1/31登場

粉紅花海沿溪綿延，春日氣息悄然在汐止文化里康誥坑溪畔展開，今年的「康誥坑溪文化櫻花季」從1月17日至2月22日盛大登場，步道種植上百株台灣山櫻花，沿溪盛開的桃紅花海，不僅帶給民眾早春浪漫的視覺饗宴，也展現多年封溪護漁政策孕育的自然生態成果，現在沿線櫻花陸續綻放，而一年一度的文化櫻花季開幕式，就要在1月31日(六)登場，當天有精彩表演還有農夫市集，邀請民眾一起來感謝櫻花粉嫩魅力。

年前好溫暖 汐止區王母救世宮捐300件棉被助弱勢

歲末年終愛心滿滿，汐止區王母救世宮在過年前準備了300件的棉被幫助弱勢，希望他們都能夠溫暖過新年，今(30)日捐贈儀式上，包括汐止區公所、家扶、老吾老基金會、崇義高中等單位都出席，並且回贈感謝狀表示感謝。

平溪區誓師響應國家清潔週 動員志工除舊布新迎新年

為迎接乾淨嶄新的一年，配合民間年終大掃除的傳統習慣，新北市平溪區今(30)日由各里里長動員志、義工集結在區公所門口舉行國家清潔日誓師大會，眾人手持清潔工具、精神抖擻，一同加入環境整理行列，以實際行動除舊布新、迎接新年到來。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。