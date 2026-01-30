200株櫻花陸續綻放 汐止區文化櫻花季1/31登場

粉紅花海沿溪綿延，春日氣息悄然在汐止文化里康誥坑溪畔展開，今年的「康誥坑溪文化櫻花季」從1月17日至2月22日盛大登場，步道種植上百株台灣山櫻花，沿溪盛開的桃紅花海，不僅帶給民眾早春浪漫的視覺饗宴，也展現多年封溪護漁政策孕育的自然生態成果，現在沿線櫻花陸續綻放，而一年一度的文化櫻花季開幕式，就要在1月31日(六)登場，當天有精彩表演還有農夫市集，邀請民眾一起來感謝櫻花粉嫩魅力。

本次櫻花季亮點包括1月31日星期六上午9時30分於文化里籃球場舉辦的新春賞櫻主活動，結合動健康推廣，由在地學校與社團輪番帶來精彩演出，增添濃厚年節氛圍；花季期間亦安排農夫市集、食農教育體驗課程，以及身障表演藝術者氣球創作等活動，展現文化櫻花季結合在地農產與友善共融理念的特色。

文化里長余寶聰提到，一年一度的櫻花季預計在1/31日早上9點半到11點半舉辦開幕，每年在文化橋頭的櫻花，都會打頭陣率先盛開，連續三年都很配合，搭配櫻花季意象，真的很美，而這株櫻花開的早跟天氣也有關係，假如溫度高的話，就開的很漂亮，這一種目前已經開了8成了，而現在整個櫻花大道200株的櫻花，幾乎都有花苞長出來了，相信在過年這段期間，尤其是春節9天，應該是開的最滿的時候，這星期六的櫻花季也歡迎大家來欣賞文化里一年一度的盛會，櫻花季開幕式。

新北市議員白珮茹說，很開心來文化里賞櫻花，今年的櫻花季會在這個星期六正式開幕，每一年都會從這時候開始，陸陸續續會有很多的人來走春，也藉著櫻花季的開幕，帶動汐止商圈的商機，讓外地人透過火車低碳旅遊的方式，到汐止走一走看一看來消費，今年很感謝市府水利局把康誥坑溪護岸做整理，讓護岸保存的更完整，環境也可以更好，也很感謝里長跟志工這麼多年來守護這片櫻花林，因為櫻花步道就在市區，很多人經過就看到一排的櫻花林，非常的吸睛，希望透過花季的展開，也帶來春天的氣息，讓城市更有生命力。