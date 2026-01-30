年前好溫暖 汐止區王母救世宮捐300件棉被助弱勢

歲末年終愛心滿滿，汐止區王母救世宮在過年前準備了300件的棉被幫助弱勢，希望他們都能夠溫暖過新年，今(30)日捐贈儀式上，包括汐止區公所、家扶、老吾老基金會、崇義高中等單位都出席，並且回贈感謝狀表示感謝。

王母救世宮主黃英敏表示，快過年了，母娘有交待，300件的棉被送給附近需要的人，已經送了好幾年，今年因為母娘有交待王師姊，再捐300件，師姊很爽快就答應，他一個人出錢，真的很感謝，也很感恩母娘這麼照顧里民，寒冬送暖。

汐止區副區長葉振宜提到，今天很感謝王母救世宮，寒冬送暖，送了300件法蘭絲絨的暖被，給保長里、長安里、崇義高中、汐止家扶、老吾老、華山基金會及台北高榮教會，王母救世宮長期以來，對公所、市民，都十分關懷跟照顧，不止送棉被，還送錢、送愛心、送溫暖，代表區公所特別感謝。

崇義高中校長陳春色說，非常感謝汐止區公所能夠協調王母救世宮，捐助學生移地訓練的棉被，共90件，讓學生在今年的寒冬能夠保暖，在每次的比賽中能夠獲得佳績。