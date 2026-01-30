違規最重罰1萬！台北無菸城市首個示範點 迪化街唯一合法吸菸區在這

「2026台北年貨大街」明天登場，北市府今年擴大迪化街的禁菸範圍，今天下午已在大稻埕碼頭5號水門旁廣場設立期間限定吸菸區，呼籲有需求者至定點吸菸、行走不吸菸，違者將挨罰2000元至1萬元罰鍰。

「吸菸區太遠，誰會為了抽煙跑那麼遠？」王先生直言，會遵守的人就會遵守，但這位置離迪化街步行也要5到10分鐘，癮君子還是會離開管制區到非管制區抽菸，一定還是有可抽菸的地方，他認為吸菸區設置沒意義。

市長蔣萬安喊出無菸城市後，迪化街年貨大街作為首個示範點。北市衛生局依菸害防制法第19條規定，公告明起至2月15日、每日8時至24時為全面禁止吸菸場所，商業處今下午已在大稻埕碼頭5號水門旁廣場設立活動臨時吸菸區，現場以多棵植栽圍出一個空間。

為解決巷弄二手菸害問題，今年禁菸範圍除了去年原有的迪化街主幹道範圍，更擴大至周邊巷弄。

包含迪化街（南京西路至歸綏街路段）的道路、騎樓及人行道，民生西路（延平北路至環河北路路段）的騎樓及人行道，歸綏街（延平北路至環河北路路段）的騎樓、人行道及部分道路（人行道緣石往道路延伸2.5公尺內的範圍），東至民樂街、西至西寧北路、南至南京西路（含南京西路239巷）、北至民生西路所圍的平面區域（含區域內之道路、騎樓、人行道及廣場）。

現場設置禁菸相關標示及告示牌，同時運用廣播、發送簡訊及巡守隊舉牌等方式大力宣導，台北迪化商圈發展促進會協助勸導，並由商業處、公園處、市場處、環保局及衛生局共5個局處稽查取締，違規吸菸者可處2000元至1萬元罰鍰。

