快訊

三讀通過！黨產條例修正 救國團曾屬國家排除認定國民黨附隨組織

「派遣女醫」米倉涼子擺脫毒品案指控 東京地檢署予以不起訴

藍白聯手通過…立院三讀「中天條款」 訴訟終結前可繼續使用52台

聽新聞
0:00 / 0:00

違規最重罰1萬！台北無菸城市首個示範點 迪化街唯一合法吸菸區在這

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
「2026台北年貨大街」明天起至2月15日、每日8時至24時為全面禁止吸菸場所。圖／台北市商業處提供
「2026台北年貨大街」明天起至2月15日、每日8時至24時為全面禁止吸菸場所。圖／台北市商業處提供

「2026台北年貨大街」明天登場，北市府今年擴大迪化街禁菸範圍，今天下午已在大稻埕碼頭5號水門旁廣場設立期間限定吸菸區，呼籲有需求者至定點吸菸、行走不吸菸，違者將挨罰2000元至1萬元罰鍰。

「吸菸區太遠，誰會為了抽煙跑那麼遠？」王先生直言，會遵守的人就會遵守，但這位置離迪化街步行也要5到10分鐘，癮君子還是會離開管制區到非管制區抽菸，一定還是有可抽菸的地方，他認為吸菸區設置沒意義。

市長蔣萬安喊出無菸城市後，迪化街年貨大街作為首個示範點。北市衛生局依菸害防制法第19條規定，公告明起至2月15日、每日8時至24時為全面禁止吸菸場所，商業處今下午已在大稻埕碼頭5號水門旁廣場設立活動臨時吸菸區，現場以多棵植栽圍出一個空間。

為解決巷弄二手菸害問題，今年禁菸範圍除了去年原有的迪化街主幹道範圍，更擴大至周邊巷弄。

包含迪化街（南京西路至歸綏街路段）的道路、騎樓及人行道，民生西路（延平北路至環河北路路段）的騎樓及人行道，歸綏街（延平北路至環河北路路段）的騎樓、人行道及部分道路（人行道緣石往道路延伸2.5公尺內的範圍），東至民樂街、西至西寧北路、南至南京西路（含南京西路239巷）、北至民生西路所圍的平面區域（含區域內之道路、騎樓、人行道及廣場）。

現場設置禁菸相關標示及告示牌，同時運用廣播、發送簡訊及巡守隊舉牌等方式大力宣導，台北迪化商圈發展促進會協助勸導，並由商業處、公園處、市場處、環保局及衛生局共5個局處稽查取締，違規吸菸者可處2000元至1萬元罰鍰。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

「2026台北年貨大街」明天登場，北市府今年擴大迪化街的禁菸範圍，今天下午已在大稻埕碼頭5號水門旁廣場設立期間限定吸菸區。圖／台北市商業處提供
「2026台北年貨大街」明天登場，北市府今年擴大迪化街的禁菸範圍，今天下午已在大稻埕碼頭5號水門旁廣場設立期間限定吸菸區。圖／台北市商業處提供
「2026台北年貨大街」期間限定吸菸區。圖／台北市商業處提供
「2026台北年貨大街」期間限定吸菸區。圖／台北市商業處提供
「2026台北年貨大街」禁菸範圍除了去年原有的迪化街主幹道範圍，更擴大至周邊巷弄。圖／台北市商業處提供
「2026台北年貨大街」禁菸範圍除了去年原有的迪化街主幹道範圍，更擴大至周邊巷弄。圖／台北市商業處提供
「2026台北年貨大街」期間限定吸菸區。圖／台北市商業處提供
「2026台北年貨大街」期間限定吸菸區。圖／台北市商業處提供

迪化街 禁菸 年貨大街 大稻埕 蔣萬安

延伸閱讀

屏東內埔增設人行道 居民指設計不良造成道安風險

台北年貨大街今年擴大禁菸 蔣萬安：希望吸菸者、非吸菸者分流

台南新化年貨大街 2/10起連6天迎馬年

台北迪化商圈年貨大街只有這裡才能吸菸 市府派30多人巡檢取締

相關新聞

違規最重罰1萬！台北無菸城市首個示範點 迪化街唯一合法吸菸區在這

「2026台北年貨大街」明天登場，北市府今年擴大迪化街的禁菸範圍，今天下午已在大稻埕碼頭5號水門旁廣場設立期間限定吸菸區...

永春街地區300戶違占戶卡20年 蔣萬安曝解方：組跨局處小組

台北市中正區永春街地區都更案，因國、市、私有土地交錯及300多違占戶等議題，嚴重延宕。當地里長上午在「市長與里長有約」中...

新北燈會15米紅寶馬主燈在大都會公園 2款小提燈今亮相

2026新北燈會將於2月20日起在大都會公園登場，2月22日開幕點燈展出到3月8日，為期17天。民政局表示，今年燈會以「...

天母人驚見公園砲台對準民宅 斥資17萬卻讓民眾直呼壓力好大

北市天母一處公園近來出現「砲台」，卻被發現砲口正對前方住宅建物，引發住戶不安，議員汪志冰直呼公共藝術不應建立在居民的恐懼...

全台首創滑板場！泰山國民運動中心新亮相 2月2日起7天全館免費

歷經3個月封館整建，新北泰山國民運動中心以嶄新面貌亮麗回歸，將於2月2日起展開為期7日的全館免費試營運。本次由新營運團隊...

台北車站附近 行二行三公辦都更 最快年底開工

「行二行三公辦都更案」鄰近台北車站、捷運善導寺站，鄰接西區門戶、華山藝文特區，該案推動開發迄今超過20年，將建國家級行政...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。