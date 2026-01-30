平溪區誓師響應國家清潔週 動員志工除舊布新迎新年

為迎接乾淨嶄新的一年，配合民間年終大掃除的傳統習慣，新北市平溪區今(30)日由各里里長動員志、義工集結在區公所門口舉行國家清潔日誓師大會，眾人手持清潔工具、精神抖擻，一同加入環境整理行列，以實際行動除舊布新、迎接新年到來。

平溪區長劉廉中表示，年終大掃除不僅是環境清潔，更象徵新的開始與希望，透過國家清潔週的推動，凝聚社區力量，提升居民對環境整潔的重視。他也感謝各里里長與志、義工的熱心投入，期盼藉由大家共同參與，讓平溪在新的一年展現更乾淨、宜居的面貌。

平溪區里長聯誼會長胡兩泉指出，里內志工長期投入環境維護，透過誓師活動不僅鼓舞士氣，也能號召更多民眾一起動手清掃家園，環境整潔需要全民參與，希望透過這次行動，帶動社區居民共同維護生活環境，讓平溪以嶄新風貌迎接新春。