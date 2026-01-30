天母人驚見公園砲台對準民宅 斥資17萬卻讓民眾直呼壓力好大

北市天母一處公園近來出現「砲台」，卻被發現砲口正對前方住宅建物，引發住戶不安，議員汪志冰直呼公共藝術不應建立在居民的恐懼之上。里長解惑，該處早期是軍事用觀測站，富有歷史人文，因此設置為入口意象；公園處則問卷調查民意，再研議調整。

添壽一號綠地近期出現一座「砲台」設施，引發當地民眾討論，有人在臉書社團發問，為何要放公園放一座砲，有人留言稱是風水用途，避免道路上意外過多。

不過，議員汪志冰接獲陳情，民眾指砲台附近都是民宅，因砲口直指住宅大樓，住戶每日出入皆感覺被砲口瞄準，造成心理極大壓力，甚至有家長反映小朋友路過時感到害怕，居民也質疑無視在地觀感，未事先徵詢周邊住戶設置意願，盼相關單位能立即更換。

汪志冰認為，該爭議裝置花費約17萬，未能達到美化景觀效果，反而造成民眾壓力，簡直是得不償失；北市現有千處公園、綠地及廣場，要是每一處都發生雷同事件，無疑是拿市府荷包開玩笑。她要求市府重新審視該設施的必要性，更換或調整該裝置砲口方向等補救措施。

公園處回應，添壽一號綠地新設的砲台設施，是公園處因應地方需求設置，作為入口景觀意象。砲台設置後，陸續接獲部分民眾陳情，反映該設施意象可能引發心理不適或觀感疑慮，公園處已即時於現場設置臨時說明告示，並持續蒐集各方意見。

公園處說，為審慎回應不同意見並兼顧公共感受，正在問卷調查，廣泛蒐集使用者及周邊居民的意見，後續將依民意意見趨勢及專業評估，研議設施調整或其他處置方式。

在地天壽里長陳伯同解惑，該地於1896年是一處軍事用觀測站，還有防空洞、砲陣地，1952年後逐漸成為無人管理的廢墟地，不只雜草叢生，也常有遊民出沒，居民都不敢去。直到他上任里長，近20年努力美化環境，與市府著手整治成公園綠地、增加道路，里民也很贊同，因為現在跟以前差很多。