送愛到三芝 新生活攜手公益平台發放年菜物資助弱勢

觀天下／ 記者廖品涵／三芝報導
新生活攜手NPOChannel募集來許多的年菜還有用品，讓弱勢家戶過好年。 圖／紅樹林有線電視提供
新生活攜手NPOChannel募集來許多的年菜還有用品，讓弱勢家戶過好年。 圖／紅樹林有線電視提供

新生活社會福利發展促進會定期都會發放物資給服務區內有需要的家戶，近來年節腳步接近，特別攜手NPOChannel即食送愛要來發放年菜。針對三芝區埔頭里、古庄里內的低收家戶來發放，發放物資的現場可以見到物資滿滿，不只是食品，還有生活用品，就是要讓有需要的家戶溫暖過年

新生活社會福利發展促進會創辦人羅素如指出，新生活能夠發放物資給服務區內的弱勢家戶，有很大部分都是來自社會與公益團體的善心。這次攜手NPOChannel募集來許多的年菜還有用品，讓弱勢家戶過好年。當然也很感謝每次的捐贈區公所都協助媒合名單並且實際到場參與協助，讓溫暖加倍。

NPOChannel張博士說，NPOChannel即食送愛的物資不是來自企業也不是來自團體，而是來自個別民眾的善心，一點一滴累積起來。當然也相當感謝有需要的家戶願意走出來領取，讓民眾的善心能夠送到需要民眾手中。

三芝區長李天民也出席捐贈活動表示，相當感謝在年節之前由新生活與NPOChannel送來的溫暖，讓三芝區的弱勢家戶在過年期間可以為家裡老舊的用具除舊佈新，更加也能豐富年節期間的餐桌，讓有需要的家戶感受到來自社會的善意與暖流，讓他們能夠溫暖、豐盛的過個好年。

過年 年菜

