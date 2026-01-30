快訊

立院吵一團…王義川當面嗆她「走開啦」 王鴻薇、吳思瑤爆推擠衝突

眼神給出去靈動啦？號稱「中國性商第一人」 陸網紅周媛遭立案調查

遭Bolt司機丟包台64輾死 政大同窗還原替代役溫男生前對話「我沒喝醉」

雙溪區外柑里銀髮共餐滿一年 打造在地溫馨關懷據點

觀天下／ 記者陳郁薇／雙溪報導
區長及公所團隊親自到場，將持續支持社區關懷據點，打造安心、友善的高齡生活環境。 圖／觀天下有線電視提供
區長及公所團隊親自到場，將持續支持社區關懷據點，打造安心、友善的高齡生活環境。 圖／觀天下有線電視提供

新北市雙溪區外柑里舉行每月一次的銀髮共餐活動，至今已持續一年，現場長者齊聚一堂彼此寒暄問候，共享熱騰騰的餐點，氣氛溫馨熱絡。雙溪區長劉盈良特別率領區公所團隊到場關懷長者，除致贈剛出爐的新北市年「馬祥厚運」春聯外，也貼心準備每人五包暖暖包，讓長者在寒冷天氣中感受到滿滿關懷與祝福。

外柑里銀髮共餐活動每月定期舉辦，在善心人士長期贊助經費及志工用心投入下，讓社區長者能夠走出家門、穩定用餐並促進人際交流，不僅照顧長者的飲食健康，也成為社區重要的關懷據點。

雙溪區長劉盈良表示，銀髮共餐不只是提供一餐溫飽，更是促進長者身心健康與社會參與的重要平台，他感謝里長、志工與善心人士的付出，讓活動能夠長期穩定辦理，區公所將持續支持社區關懷據點，打造安心、友善的高齡生活環境。

外柑里長賴明賢指出，共餐活動能順利推動一年，都仰賴地方志工與社會善心力量的支持，每一次備餐都充滿心意，只希望長者能吃得健康、感到被關心，他也感謝區長及公所團隊親自到場，看到長輩開心用餐、互相關心，就是里內持續努力的最大動力。

雙溪區

延伸閱讀

興建行政中心、社區活動中心和納骨塔 中市府耗資逾60億元

特力屋攻居家除舊布新

瑞芳區爪峰里歲末送暖 志工製作500份愛心便當關懷長者

中和莒光獅子會寒冬送暖 深入雙溪牡丹關懷弱勢與獨居長者

相關新聞

違規最重罰1萬！台北無菸城市首個示範點 迪化街唯一合法吸菸區在這

「2026台北年貨大街」明天登場，北市府今年擴大迪化街的禁菸範圍，今天下午已在大稻埕碼頭5號水門旁廣場設立期間限定吸菸區...

永春街地區300戶違占戶卡20年 蔣萬安曝解方：組跨局處小組

台北市中正區永春街地區都更案，因國、市、私有土地交錯及300多違占戶等議題，嚴重延宕。當地里長上午在「市長與里長有約」中...

新北燈會15米紅寶馬主燈在大都會公園 2款小提燈今亮相

2026新北燈會將於2月20日起在大都會公園登場，2月22日開幕點燈展出到3月8日，為期17天。民政局表示，今年燈會以「...

200株櫻花陸續綻放 汐止區文化櫻花季1/31登場

粉紅花海沿溪綿延，春日氣息悄然在汐止文化里康誥坑溪畔展開，今年的「康誥坑溪文化櫻花季」從1月17日至2月22日盛大登場，步道種植上百株台灣山櫻花，沿溪盛開的桃紅花海，不僅帶給民眾早春浪漫的視覺饗宴，也展現多年封溪護漁政策孕育的自然生態成果，現在沿線櫻花陸續綻放，而一年一度的文化櫻花季開幕式，就要在1月31日(六)登場，當天有精彩表演還有農夫市集，邀請民眾一起來感謝櫻花粉嫩魅力。

年前好溫暖 汐止區王母救世宮捐300件棉被助弱勢

歲末年終愛心滿滿，汐止區王母救世宮在過年前準備了300件的棉被幫助弱勢，希望他們都能夠溫暖過新年，今(30)日捐贈儀式上，包括汐止區公所、家扶、老吾老基金會、崇義高中等單位都出席，並且回贈感謝狀表示感謝。

平溪區誓師響應國家清潔週 動員志工除舊布新迎新年

為迎接乾淨嶄新的一年，配合民間年終大掃除的傳統習慣，新北市平溪區今(30)日由各里里長動員志、義工集結在區公所門口舉行國家清潔日誓師大會，眾人手持清潔工具、精神抖擻，一同加入環境整理行列，以實際行動除舊布新、迎接新年到來。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。