雙溪區外柑里銀髮共餐滿一年 打造在地溫馨關懷據點

新北市雙溪區外柑里舉行每月一次的銀髮共餐活動，至今已持續一年，現場長者齊聚一堂彼此寒暄問候，共享熱騰騰的餐點，氣氛溫馨熱絡。雙溪區長劉盈良特別率領區公所團隊到場關懷長者，除致贈剛出爐的新北市馬年「馬祥厚運」春聯外，也貼心準備每人五包暖暖包，讓長者在寒冷天氣中感受到滿滿關懷與祝福。

外柑里銀髮共餐活動每月定期舉辦，在善心人士長期贊助經費及志工用心投入下，讓社區長者能夠走出家門、穩定用餐並促進人際交流，不僅照顧長者的飲食健康，也成為社區重要的關懷據點。

雙溪區長劉盈良表示，銀髮共餐不只是提供一餐溫飽，更是促進長者身心健康與社會參與的重要平台，他感謝里長、志工與善心人士的付出，讓活動能夠長期穩定辦理，區公所將持續支持社區關懷據點，打造安心、友善的高齡生活環境。

外柑里長賴明賢指出，共餐活動能順利推動一年，都仰賴地方志工與社會善心力量的支持，每一次備餐都充滿心意，只希望長者能吃得健康、感到被關心，他也感謝區長及公所團隊親自到場，看到長輩開心用餐、互相關心，就是里內持續努力的最大動力。