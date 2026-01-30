永春街地區300戶違占戶卡20年 蔣萬安曝解方：組跨局處小組

台北市中正區永春街地區都更案，因國、市、私有土地交錯及300多違占戶等議題，嚴重延宕。當地里長上午在「市長與里長有約」中反映，希望建後拆為首要，並安置居民。市長蔣萬安在會中承諾會組成跨局處小組，會優先「排占」，當然也要有安置計畫。

富水里長陳麗真指出，這個案子講了已經是20幾年，談到現在，6年前才進行到都更，但結果發覺這邊土地，好像都不符合都更條例，這裡300多戶違占戶，可能只有極少部分住戶符合搬遷補償，大多數沒有土地，完全都是違建，已經過了好幾代了。

陳麗真說，台北市是這麼美麗的都市，但永春街這邊有一個瘤，都沒有辦法切除掉，已經20幾年了，她認為，如果這裡不符合都更的條例，希望可以改成市地重劃，這對市長來說，這麼多年了是個燙手山芋，實在真的不知道怎麼解決。

都發局指出，針對300多戶的違占戶，去年5月向里長說明，未來都更後違占戶如何處理，討論針對地上的違占戶如何安置，以及住戶的權益。財政局坦言，這個案子因有國有、市有土地，比較複雜，財政局針對市有土地的部分，會積極的配合排占的作業，過程當中，對於市有土地占用戶的釐清，會加速辦理。

蔣萬安表示，他知道這邊有國有地、市有地，產權複雜，有北市財政局、國產署、國防部和政戰局，也有私地，而且又有違占戶，他會請副秘書長王玉芬召集財政局、地政局組一個小組，也們必須要跟中央國產署、國防部一起定計畫。

蔣萬安說，目前初步先「排占」，當然也有要方案出來，包括排占的安置計畫，希望有一個具體計畫，至於里長所提的市地重劃，他把里長的想法，請地政局評估研究評估，確定是否可行。