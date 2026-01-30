快訊

突取消大量日本夏季航班 台灣虎航道歉：內部有效資源調度

台北101變台灣101？民進黨政府「改名癖」又犯了

輝達要設台灣第二總部？黃仁勳：我覺得這很好…愈多愈好

聽新聞
0:00 / 0:00

永春街地區300戶違占戶卡20年 蔣萬安曝解方：組跨局處小組

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
台北市長蔣萬安上午赴中正區參加「市長與里長有約」。記者許正宏／攝影
台北市長蔣萬安上午赴中正區參加「市長與里長有約」。記者許正宏／攝影

台北市中正區永春街地區都更案，因國、市、私有土地交錯及300多違占戶等議題，嚴重延宕。當地里長上午在「市長與里長有約」中反映，希望建後拆為首要，並安置居民。市長蔣萬安在會中承諾會組成跨局處小組，會優先「排占」，當然也要有安置計畫。

富水里長陳麗真指出，這個案子講了已經是20幾年，談到現在，6年前才進行到都更，但結果發覺這邊土地，好像都不符合都更條例，這裡300多戶違占戶，可能只有極少部分住戶符合搬遷補償，大多數沒有土地，完全都是違建，已經過了好幾代了。

陳麗真說，台北市是這麼美麗的都市，但永春街這邊有一個瘤，都沒有辦法切除掉，已經20幾年了，她認為，如果這裡不符合都更的條例，希望可以改成市地重劃，這對市長來說，這麼多年了是個燙手山芋，實在真的不知道怎麼解決。

都發局指出，針對300多戶的違占戶，去年5月向里長說明，未來都更後違占戶如何處理，討論針對地上的違占戶如何安置，以及住戶的權益。財政局坦言，這個案子因有國有、市有土地，比較複雜，財政局針對市有土地的部分，會積極的配合排占的作業，過程當中，對於市有土地占用戶的釐清，會加速辦理。

蔣萬安表示，他知道這邊有國有地、市有地，產權複雜，有北市財政局、國產署、國防部和政戰局，也有私地，而且又有違占戶，他會請副秘書長王玉芬召集財政局、地政局組一個小組，也們必須要跟中央國產署、國防部一起定計畫。

蔣萬安說，目前初步先「排占」，當然也有要方案出來，包括排占的安置計畫，希望有一個具體計畫，至於里長所提的市地重劃，他把里長的想法，請地政局評估研究評估，確定是否可行。

都更 財政 蔣萬安

延伸閱讀

影／輝達第二總部再落腳北士科？蔣萬安：若提需求會協助

2026最大的敵人不是王世堅？「民調大贏」蔣萬安說話了

許智傑拋改名「台灣台北101」 蔣萬安問：不然在哪裡？

當市長遇上會考生...蔣萬安陪兒子解題 被虧「邏輯思考是上個世紀」

相關新聞

匈牙利代表拜會侯友宜 聊起「河海音樂季」

匈牙利貿易辦事處代表于靜（Tamara Vér）昨拜會新北市長侯友宜，雙方暢談音樂文化及觀光推廣等議題，盼透過藝文合作，...

永春街地區300戶違占戶卡20年 蔣萬安曝解方：組跨局處小組

台北市中正區永春街地區都更案，因國、市、私有土地交錯及300多違占戶等議題，嚴重延宕。當地里長上午在「市長與里長有約」中...

新北燈會15米紅寶馬主燈在大都會公園 2款小提燈今亮相

2026新北燈會將於2月20日起在大都會公園登場，2月22日開幕點燈展出到3月8日，為期17天。民政局表示，今年燈會以「...

全台首創滑板場！泰山國民運動中心新亮相 2月2日起7天全館免費

歷經3個月封館整建，新北泰山國民運動中心以嶄新面貌亮麗回歸，將於2月2日起展開為期7日的全館免費試營運。本次由新營運團隊...

台北車站附近 行二行三公辦都更 最快年底開工

「行二行三公辦都更案」鄰近台北車站、捷運善導寺站，鄰接西區門戶、華山藝文特區，該案推動開發迄今超過20年，將建國家級行政...

老舊停車場怎改變 學者：回歸動線規畫 聚焦智慧管理

隨著車輛型態改變，不少早期興建的停車場面臨限高不足、照明昏暗、動線雜亂等問題，使用體驗與安全性備受挑戰。學者指出，老舊停...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。