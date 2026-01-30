新北燈會15米紅寶馬主燈在大都會公園 2款小提燈今亮相

快訊

聯合報／ 記者林媛玲／新北即時報導
2026新北燈會將於2月20日起在大都會公園登場，2月22日開幕點燈展出到3月8日，為期17天。民政局表示，今年燈會以「勁奔騰・新北Hi Light」為主題，打造15米360度紅寶馬主燈，並有6米線條小狗裝置、16大主題燈區、8大特色活動及170攤美食市集，邀請民眾天天逛燈會，天天有新驚喜。

侯友宜今出席燈會活動指出，新北燈會一年比一年精采，去年超過490萬人次熱情參與，創造超過9.8億元經濟效益，今年場地比去年大2倍，主題燈區也由10區擴增到16區，特別是高15米的紅寶馬主燈，以童話故事繪本發想，帶領民眾走進童趣想像、光影科技與在地文化的奇幻旅程，也象徵新的一年活力奔放、好運啟程。

民政局長林耀長表示，主燈展演試營運期間每晚7點試燈，開幕後自晚間6點至10點，每半小時展演一次、每次約3分30秒，透過結構特效與360度動態展演，營造震撼視覺效果，展現馬年奔騰氣勢。

今年新北燈會規劃16大主題燈區，邀請民眾打開繪本，走進馬寶牧場、小馬學園、馬吉同樂、天馬行空等燈區，跟著小馬華麗蛻變，開幕當天也邀請李杰明、陳忻玥、婁峻碩、美秀集團等卡司接力演出，南韓國民女神安芝儇也將親臨現場與大家賞燈同樂。

今天新北小提燈也同步亮相，普通版「Horses 好事轉來」特別以小朋友最喜歡的旋轉木馬設計，並結合捷運三鶯線、市立美術館、淡江大橋、三峽老街、野柳女王頭以及大都會公園（熊猴森樂園）6個景點，多種玩法有趣，預計發放12萬份，陪伴大小朋友歡樂過元宵。

另外，特別版「金馬舞錢」小提燈，以搖搖馬發想設計，在馬背上附上1元硬幣，象徵「馬上有錢」，還可以當存錢筒，讓提燈不只是元宵節的應景物品，更是日常生活中實用又有趣的小物件。

民政局指出，「Horses(好事)轉來」小提燈於2月22日新北燈會現場首發，限量3000份，各區公所於2月26日起陸續發放，詳細「2026新北燈會」活動資訊可上民政局網站https://www.ca.ntpc.gov.tw/查詢。

