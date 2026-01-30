全台首創滑板場！泰山國民運動中心新亮相 2月2日起7天全館免費

歷經3個月封館整建，新北泰山國民運動中心以嶄新面貌亮麗回歸，將於2月2日起展開為期7日的全館免費試營運。本次由新營運團隊舞動陽光接手規畫，從運動空間、課程內容到硬體設備全面升級，導入新型態城市運動與專業訓練設施，打造泰山地區兼具專業、安全與潮流感的運動地標。

體育局表示，本次泰山運動中心改造最吸睛的亮點，是全台運動中心首創設置滑板場，讓滑板運動以專業安全且友善的方式進到運動中心場館。滑板運動近年在年輕族群與親子家庭間快速興起，透過專屬空間不僅能大幅降低練習風險，更能為區域注入具時代感的運動文化。

泰山運動中心課程規畫全面重新調整，新導入空中瑜珈與器械皮拉提斯，搭配核心、肌力、銀髮友善與球類課程，滿足不同年齡層的運動需求。無論是希望提升核心穩定、增進柔軟度，或想體驗時下最流行的新興運動，民眾都能找到合適的選擇。

體育局表示，多項硬體設施與空間同步升級，游泳池淋浴間重新調整隔間並導入節能熱泵系統，提供更穩定的舒適水溫；桌球室採用符合ITTF國際規範之高品質桌球檯；健身房擴大並全面汰換器材，搭配更完善之重量與有氧配置；全館照明改善、空調系統更新，停車場增設車牌辨識與充電樁，並重新畫設動線與格位。