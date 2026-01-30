台鐵平溪線 最快明天復駛

台鐵平溪線因路基流失、邊坡崩塌，停駛逾3個月，沒了火車，遊客大幅減少，以放天燈為觀光賣點的十分、平溪、菁桐，生意大受影響，搶修工程本月25日已完工，交通部次長伍勝園昨搭試運轉列車後，宣布最快明天復駛。

去年10月下旬，平溪線嶺腳、望古站間路段因強降雨造成兩處路基流失，另外還有多處邊坡坍方，全線停駛至今，衝擊平溪地區觀光遊憩產業，居民對外交通也不方便。

胡姓天燈業者說，平溪線火車從十分兩排房子中間穿過，就是在地生意的最大賣點，排進外國觀光客旅遊行程，就是要看這種場景，所以店家都期待火車趕快復駛，重振商機。也有商家說，去年10月剛要進入旺季，沒想到火車竟停駛，苦撐至今。

台鐵搶修工程今年1月25日完工，伍勝園昨從十分車站搭試運轉列車到嶺腳車站，再到嶺腳站旁的市民活動中心，直呼比過去搭乘經驗更平穩。

台鐵總經理為馮輝昇說，災害發生前，平溪線每天運量是3100多人次，每月9萬到10萬人次，重新通車後，預估運量也會回升，帶動地方發展。搶修工程不僅提升行車服務水準，沿線車站的廁所、牆面也一併改善，相信可以帶給旅客更優質的搭乘體驗。

伍勝園表示，搶修工程第一階段的重點是路基、邊坡、擋土牆，目標是讓平溪線復駛。第二階段是鐵軌路基下方與基隆河間的區域，已完成基樁工程，防範河水沖刷，後續會持續施工，預估今年汛期來臨前會完工，讓鐵道更安全。