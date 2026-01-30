聽新聞
台北燈節邀上海團 藍：中央勿再封殺

聯合報／ 記者楊正海／台北報導
台北市長蔣萬安昨天出席在台北市政府舉行的「2026 台北燈節」宣傳記者會。公布「西門展區」展出的「泡泡瑪特(POPMART)」旗下的Baby MOLLY 、LABUBU、SKULLPANDA、DIMOO、小野Hirono、星星人等6個IP。記者黃義書／攝影
台北市長蔣萬安昨天出席在台北市政府舉行的「2026 台北燈節」宣傳記者會。公布「西門展區」展出的「泡泡瑪特(POPMART)」旗下的Baby MOLLY 、LABUBU、SKULLPANDA、DIMOO、小野Hirono、星星人等6個IP。記者黃義書／攝影

2026台北燈節2月25日至3月15日展出，依往例上海市府也參展，設置上海燈區，北市府將邀上海市府組賞燈團來台參與。藍營人士表示，希望中央今年勿再封殺訪台的上海官員，但今年剛好又是選舉年，陸委會恐怕還是會降低上海團到訪層級。

台北燈節今年首創推出「雙IP、雙展區」，市長蔣萬安昨公布西門展區，與全球人氣潮流IP「泡泡瑪特（POP MART）」合作，推出6個IP的主題燈組，主燈是高8公尺的Baby Molly，展現潮流藝術。

蔣萬安說，台北燈節已走過逾20個年頭，自上任以來，便不斷思考如何突破傳統，吸引更多國際旅客。今年市府團隊大膽創新，將與國際最潮的IP「泡泡瑪特」合作，展出包含Baby Molly、星星人、LABUBU、Hirono小野、SKULLPANDA、DIMOO等高人氣角色。

今年適逢美國建國250周年，美國在台協會（AIT）首次在台北燈節設置專屬燈飾，展現台美友好情誼。另外大陸上海市也有參展，藉由特色地景、文化與傳統年味，讓參觀台北燈節的遊客，也能認識上海。

由於陸委會前年封殺大陸官員來台參加雙城論壇，去年又以「送件時間太趕，來不及審查」為由，封殺上海台辦主任金梅等13人組成的上海團，無法參與台北燈節，引發藍營內部憂心「連三年封殺」。

府方人士指出，邀請上海出席是多年慣例，今年同樣也會邀請上海市台辦主任、副主任等人，目前都在作業中，但還未向陸委會申請。

「要看賴清德總統等高層的心情怎麼樣。」北市議員秦慧珠說，今年剛好是選舉年，如果燈節辦得比交通部的好，中央會沒面子，評估還是會降低上海團層級。

