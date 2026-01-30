淡水天元宮櫻花季開跑 每晚5至8時點燈賞夜櫻

中央社／ 新北29日電

新北市淡水天元宮櫻花季今晚點燈開跑，活動將一路持續至2月11日，目前三色櫻綻放約3成，夜櫻點燈時間為每天下午5時至晚間8時。

新北市景觀處發布新聞稿，2026花見櫻花季今晚在新北淡水無極天元宮舉行點燈儀式，宣告年度春季賞櫻盛事正式啟動。

景觀處表示，淡水天元宮三色櫻目前已綻放2至3成，預計2月上旬盛開。今年活動特別將台灣繪本藝術家「閉上眼睛一下下」故事場景搬進櫻花林中，打造5座互動場景，現場不少民眾打卡留念，夜櫻點燈時間為每天下午5時至晚間8時。

新北市副市長劉和然今天進行點燈儀式時表示，天元宮除了是地方上重要的信仰中心，也是北台灣熱門賞櫻景點，今年結合國際交流元素，邀請國際學生實地走訪天元宮後山櫻花園區與淡水周邊景點，透過導覽解說體驗台灣春季賞花文化。

來自阿根廷、目前在國立師範大學國語教學中心學中文的謝納維興奮表示，他在阿根廷從未見過櫻花，這是他第一次來天元宮，也是首次觀賞夜櫻，是一趟難忘的文化交流體驗。

除了賞櫻之外，這次活動首度推出「淡水花見散策攻略All in One」活動摺頁，介紹淡水必吃，必看、必遊的景點與店家，並提供在地3大阿給知名店家用餐折扣優惠，民眾可在天元宮活動現場、淡水捷運站旅遊服務中心免費索取，限量2000份。

天元宮 淡水

延伸閱讀

影／美炸了！南投櫻花盛放 化身浪漫粉色國度

淡江大橋路跑秒殺 還有健走將登場...淡水、八里居民優先

武陵農場櫻花季2月13日登場 中市推賞櫻專車

新北櫻花季看這裡！淡水天元宮首度聯名幾米繪本一起追夢

相關新聞

匈牙利代表拜會侯友宜 聊起「河海音樂季」

匈牙利貿易辦事處代表于靜（Tamara Vér）昨拜會新北市長侯友宜，雙方暢談音樂文化及觀光推廣等議題，盼透過藝文合作，...

休旅車停不了 雙北機械式停車場限高惹怨

新北市120場立體停車場中有12場為機械式立體停車場，北市也有8座機械式停車塔，因早年設置當時高頂車不普及，車高限制約1...

路打通恐湧更多車流 土城產業園區喊施工就告

新北土城柑城橋原訂去年底動工打通銜接中山路，因中山路貫穿土城產業園區，園區憂過境車流湧入造成交通混亂，日前發文給新工處，...

老舊停車場怎改變 學者：回歸動線規畫 聚焦智慧管理

隨著車輛型態改變，不少早期興建的停車場面臨限高不足、照明昏暗、動線雜亂等問題，使用體驗與安全性備受挑戰。學者指出，老舊停...

土城打通銜接中山路卡關 學者：道路規畫要與產業運作取得平衡

土城柑城橋打通銜接中山路計畫卡關，引發關注。專家指出，新闢道路涉及工業區時，牽動既有路網、產權與交通承載量，關鍵不在「要...

台北車站附近 行二行三公辦都更 最快年底開工

「行二行三公辦都更案」鄰近台北車站、捷運善導寺站，鄰接西區門戶、華山藝文特區，該案推動開發迄今超過20年，將建國家級行政...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。