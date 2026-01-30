聽新聞
台北車站附近 行二行三公辦都更 最快年底開工

聯合報／ 記者林佳彣／台北報導
行二行三公辦都更案以老樹綠意、歷史廣場編織城市風貌。模擬圖／國家住都中心提供
行二行三公辦都更案以老樹綠意、歷史廣場編織城市風貌。模擬圖／國家住都中心提供

「行二行三公辦都更案」鄰近台北車站、捷運善導寺站，鄰接西區門戶、華山藝文特區，該案推動開發迄今超過20年，將建國家級行政園區。北市都審會昨決議修正後通過，最快年底前開工、2030年底前完工，將成國門新地標。

行二行三位處市民大道與警政署間，共2宗基地，鄰市民大道的北側將建3幢24層樓集合住宅、南側則是3棟22層樓的中央與北市府聯合辦公大樓，南北基地中間設有都市計畫規定的8公尺帶狀式開放空間，申設單位留設更寬，都有2.5米以上人行步道作為東西向通行。

北市都審會審議該案，申設單位考量北側集合住宅基地地下水位高及地質不佳，爭取開挖率從行政專用區原則60%放寬至70%，另提開放空間、認養行道樹和市民大道人行道等6項補償措施，並承諾負擔辦公區域開放廣場維護費用10年。

委員同意開挖率適度增加，也關注南北基地間的中央廣場，點出市民大道車流量和噪音量大，期待景觀環境完成後，將是宜人且浪漫的空間，但街廓四周未有相關綠廊，且因應超高齡社會，建議在1樓設無障礙廁所。

都審會主席劉美秀說，都發局近20年前對該地規畫設計，當年有構想是「中央公園」，從華山經由行二行三基地，再銜接到台北車站，變成一個長帶型公園；目前該處規畫留設開放空間，仍希望延續過去中央公園的串連精神。

劉美秀裁示，同意開發率放寬、北平東路開放空間退縮，依委員建議包含開放空間、街道家具、樹種選擇等，修正後通過，也盼未來可成公辦都更的示範案。

